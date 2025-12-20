Κόσμος

Γαλλία: Στο εδώλιο ο φροντιστής των ασημικών του Ελιζέ και ο σύντροφός του γιατί έκλεψε πολύτιμα αντικείμενα

Ο κατηγορούμενος ως κλεταποδόχος φέρεται να δούλευε ως φύλακας στο μουσείο του Λούβρου
Περιπολικό έξω απο το Λούβρο
Αστυνομία στη Γαλλία / AP

Σάλο έχει προκαλέσει στη Γαλλία η είδηση ότι ο φροντιστής των ασημικών του προεδρικού μεγάρου και άλλοι δύο άνδρες κατηγορούνται για κλοπή πολύτιμων αντικειμένων από το Ελιζέ, όπως έγινε γνωστό από το γραφείο του εισαγγελέα του Παρισιού.

Το Ελιζέ, η επίσημη προεδρική κατοικία της Γαλλίας είχε καταγγείλει την εξαφάνιση ασημικών και επιτραπέζιων σκευών που χρησιμοποιούνται σε επίσημα δείπνα και άλλες επίσημες εκδηλώσεις, με την αξία των αντικειμένων αυτών να υπολογίζεται μεταξύ 15.000 και 40.000 ευρώ, σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα.

Οι εισαγγελικές αρχές ανέφεραν πως ο φροντιστής των ασημικών Τομάς Μ. και ο σύντροφός του Νταμιάν Ζ. συνελήφθησαν την Τρίτη 16.12.2025, καθώς θεωρήθηκαν ύποπτοι για την κλοπή. Βάσει της ίδιας πηγής, ένας ακόμη άνδρας, ο Γκιλάν Μ. συνελήφθη με την κατηγορίας της κλεπταποδοχής.

Η γαλλική προεδρία δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα του Ρόιτερς να σχολιάσει.

Οι καταθέσεις που πήραν οι αρχές από προσωπικό του προεδρικού μεγάρου έστρεψαν τις υποψίες προς τον Τομάς Μ., καθώς οι μειώσεις που φέρεται να έκανε στα αποθέματα που κατέγραφε φαίνεται να προεξοφλούσαν μελλοντικές κλοπές, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Βάσει της ίδιας πηγής, περίπου 100 αντικείμενα βρέθηκαν στο προσωπικό ντουλάπι του, το όχημά του και την οικία του, μεταξύ άλλων χάλκινα δοχεία, πορσελάνες Σεβρών και ποτήρια σαμπάνιας Baccarat.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης ένα πιάτο με το έμβλημα των ενόπλων δυνάμεων και σταχτοδοχεία στον λογαριασμό του στο Vinted, όπως είπαν οι εισαγγελείς. Η εταιρεία Vinted δεν έχει προς το παρόν απαντήσει σε αίτημα να σχολιάσει.

 

Η γαλλική εφημερίδα Le Parisien, που αποκάλυψε πρώτη την υπόθεση, έγραψε πως ο Γκιλάν Μ. εργαζόταν ως φύλακας στο μουσείου του Λούβρου, επικαλούμενη τον δικηγόρο του, που είπε πως το κίνητρο του πελάτη του για τη φερόμενη εμπλοκή του ήταν το «πάθος» του για τις σπάνιες αντίκες.

Δικαστήριο του απαγόρευσε να επιστρέψει στη θέση του στο Λούβρο εν αναμονή της δίκης, ανέφερε η εφημερίδα. Το μουσείο και οι εισαγγελικές αρχές δεν έχουν προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα να σχολιάσουν το δημοσίευμα.

Υπενθυμίζεται ότι το μουσείο του Λούβρου έχει ήδη ζήσει μια θεαματική κλοπή τον Οκτώβριο, όταν δράστες έκλεψαν ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα, εγείροντας ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας στα αξιοθέατα της χώρας.

Η δίκη έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο.

