Γαλλία: Στο μικροσκόπιο οι θάνατοι 2 βρεφών – Ερευνάται αν ευθύνεται η κατανάλωση βρεφικού γάλακτος που ανακλήθηκε

Από τις έρευνες αποδείχθηκε πως το γάλα περιείχε έλαιο πλούσιο σε αραχιδονικό οξύ ή ARA, το οποίο προκαλεί εμετούς και διάρροιες
Το αν υπάρχει συσχέτιση στους θανάτους 2 βρεφών στη Γαλλία και στις παρτίδες βρεφικού γάλακτος που ανακλήθηκαν πρόσφατα, και κατανάλωσαν, αναζητούν οι γαλλικές αρχές.

Ένα από τα βρέφη, πέθανε στην πόλη Πεσάκ στη νοτιοδυτική Γαλλία, και φέρεται πως είχε τραφεί με γάλα σε σκόνη Guigoz που παρασκευάζεται από την Nestle, δήλωσε ο εισαγγελέας του Μπορντό.

Το υπουργείο Υγείας δήλωσε πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για το ότι οι θάνατοι συνδέονται με τα προϊόντα βρεφικού γάλακτος. Πριν από λίγες ημέρες, η Nestle και ο γαλακτοκομικός κολοσσός Lactalis ανακοίνωσαν ότι ανακάλεσαν 6 παρτίδες βρεφικού γάλακτος της μάρκας «Picot» στη Γαλλία και σε μία σειρά άλλων χωρών λόγω της «πιθανής παρουσίας» κερεουλίδης.

Πρόκειται για μια τοξίνη που μπορεί να προκαλέσει διάρροιες και εμετούς. Αυτή η ουσία συνδέεται με συστατικό που παρέχεται από διεθνή προμηθευτή.

Το Reuters δεν μπόρεσε να διαπιστώσει άμεσα τι βρεφικό γάλα είχε καταναλώσει το δεύτερο μωρό.

Η Nestle ανακοίνωσε ότι γνωρίζει για τις τρέχουσες έρευνες.

«Όπως δήλωσαν οι αρχές, σε αυτό το στάδιο τίποτα δεν υποδηλώνει ότι υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ αυτών των τραγικών γεγονότων και της κατανάλωσης προϊόντων μας», τόνισε ο όμιλος σε email προς αυτό το μέσο.

Η Lactalis τόνισε ότι δεν έχει λάβει καμία αναφορά από τις υγειονομικές αρχές.

«Δύο αναφορές για θανάτους βρεφών έχουν τεθεί υπόψη των υγειονομικών αρχών, οι οποίες αφορούν παιδιά για τα οποία αναφέρθηκε ότι κατανάλωσαν το βρεφικό γάλα που είχε ανακληθεί. Μέχρι σήμερα, δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά καμία αιτιώδης σύνδεση», υπογράμμισε το υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωσή του.

«Περαιτέρω αναλύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και αυτές οι υποθέσεις διερευνώνται από τους αρμόδιους εισαγγελείς», πρόσθεσε.

Η Lactalis ανακάλεσε προϊόντα βρεφικού γάλακτος σε 18 χώρες και η Nestle σε δεκάδες.

Ένας άλλος γαλλικός όμιλος, η Danone, μπλόκαρε μια παρτίδα βρεφικού γάλακτος που παρασκευάζεται ειδικά για την αγορά της Σιγκαπούρης.

Και οι τρεις εταιρείες δήλωσαν ότι τα μέτρα αυτά ήταν προληπτικά.

Το γαλλικό υπουργείο Γεωργίας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι τα αποτελέσματα μιας πρώτης δικαστικής έρευνας για την υπόθεση αναμένονται μέσα στις επόμενες 10 ημέρες. Σημείωσε ότι οι έρευνές της εντόπισαν ένα έλαιο πλούσιο σε αραχιδονικό οξύ ή ARA, το οποίο παρήχθη από Κινέζο προμηθευτή ως πηγή της μόλυνσης.

