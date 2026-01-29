Κόσμος

Γαλλία: Το επίσημο «χιουμοριστικό» account του υπουργείου εξωτερικών στο X που «τρολάρει» τον Λευκό Οίκο

Ο λογαριασμός δημοσιεύσει καυστικές «απαντήσεις» προς τους πολιτικούς τους αντιπάλους
Ο Εμανουέλ Μακρόν
Ο Εμανουέλ Μακρόν / REUTERS/Tom Nicholson/Pool

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας θέλοντας να «πειράξει» τους Αμερικανούς διατηρεί στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X έναν επίσημο λογαριασμό με τίτλο «French Response» μέσω του οποίου επιδίδεται σε «τρολάρισμα», συχνά με χιουμοριστικό τρόπο, προς τον Λευκό Οίκο αλλά και προς άλλους πολιτικούς του αντιπάλους.

Ο λογαριασμός αυτός του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών χρησιμοποιεί άλλοτε αποσπάσματα του Αβραάμ Λίνκολν και άλλοτε hashtags όπως #MakeAmericaGoodAgain για να «δουλέψει» τον Λευκό Οίκο, ο οποίος είναι εξπέρ στην δημοσίευση χιουμοριστικών βίντεο ή βίντεο AI.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η γαλλική εφημερίδα L’ Opinion, το French Response έχει 143.000 ακολούθους και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον Αμερικανών ερευνητών και σημαντικών ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων οι New York Times, Newsweek και MeidasTouch.

Η γαλλική εφημερίδα αναφέρει ότι ζήτησε από τον διευθυντή Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου τη γνώμη του για τον συγκεκριμένο λογαριασμό, ο οποίος απάντησε ότι δεν τον γνωρίζει.

Κόσμος
