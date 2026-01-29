Γαλλία: Το επίσημο «χιουμοριστικό» account του υπουργείου εξωτερικών στο X που «τρολάρει» τον Λευκό Οίκο

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας θέλοντας να «πειράξει» τους Αμερικανούς διατηρεί στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X έναν επίσημο λογαριασμό με τίτλο «French Response» μέσω του οποίου επιδίδεται σε «τρολάρισμα», συχνά με χιουμοριστικό τρόπο, προς τον Λευκό Οίκο αλλά και προς άλλους πολιτικούς του αντιπάλους.

Ο λογαριασμός αυτός του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών χρησιμοποιεί άλλοτε αποσπάσματα του Αβραάμ Λίνκολν και άλλοτε hashtags όπως #MakeAmericaGoodAgain για να «δουλέψει» τον Λευκό Οίκο, ο οποίος είναι εξπέρ στην δημοσίευση χιουμοριστικών βίντεο ή βίντεο AI.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η γαλλική εφημερίδα L’ Opinion, το French Response έχει 143.000 ακολούθους και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον Αμερικανών ερευνητών και σημαντικών ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων οι New York Times, Newsweek και MeidasTouch.

Another impeccably planned French leave https://t.co/LjWXwN9TlP — French Response (@FrenchResponse) January 22, 2026

Η γαλλική εφημερίδα αναφέρει ότι ζήτησε από τον διευθυντή Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου τη γνώμη του για τον συγκεκριμένο λογαριασμό, ο οποίος απάντησε ότι δεν τον γνωρίζει.