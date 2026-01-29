Γαλλία: Το επίσημο «χιουμοριστικό» account του υπουργείου εξωτερικών στο X που «τρολάρει» τον Λευκό Οίκο

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας θέλοντας να «πειράξει» τους Αμερικανούς διατηρεί στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X έναν επίσημο λογαριασμό με τίτλο «French Response» μέσω του οποίου επιδίδεται σε «τρολάρισμα», συχνά με χιουμοριστικό τρόπο, προς τον Λευκό Οίκο αλλά και προς άλλους πολιτικούς του αντιπάλους.
Ο λογαριασμός αυτός του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών χρησιμοποιεί άλλοτε αποσπάσματα του Αβραάμ Λίνκολν και άλλοτε hashtags όπως #MakeAmericaGoodAgain για να «δουλέψει» τον Λευκό Οίκο, ο οποίος είναι εξπέρ στην δημοσίευση χιουμοριστικών βίντεο ή βίντεο AI.
Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η γαλλική εφημερίδα L’ Opinion, το French Response έχει 143.000 ακολούθους και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον Αμερικανών ερευνητών και σημαντικών ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων οι New York Times, Newsweek και MeidasTouch.
« Fo shur » https://t.co/WxEqtQusOt— French Response (@FrenchResponse) January 23, 2026
Another impeccably planned French leave https://t.co/LjWXwN9TlP— French Response (@FrenchResponse) January 22, 2026
Panicked EU bureaucrats right now. https://t.co/qa0wE2c25X pic.twitter.com/xPT1wvc8rE— French Response (@FrenchResponse) January 27, 2026
Η γαλλική εφημερίδα αναφέρει ότι ζήτησε από τον διευθυντή Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου τη γνώμη του για τον συγκεκριμένο λογαριασμό, ο οποίος απάντησε ότι δεν τον γνωρίζει.