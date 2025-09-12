Κόσμος

Γαλλία: Το Παρίσι κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή μετά τις εισβολές drones στην Πολωνία

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό κατήγγειλε τις «απαράδεκτες» προκλήσεις της Μόσχας
Πολωνοί στρατιώτες μπροστά από το σπίτι που χτυπήθηκε από ρωσικό drone
Φωτογραφία αρχείου / Agencja Wyborcza.pl / Jakub Orzechowski / via REUTERS

Μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drones, συνεχίζονται οι αντιδράσεις των ευρωπαϊκών πρωτευουσών. Την Παρασκευή (12.09.2025), ο Ρώσος πρεσβευτής στη Γαλλία κλήθηκε στο γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών, όπως ανακοίνωσε ο απερχόμενος υπουργός Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Η απόφαση της Γαλλίας εντάσσεται σε μια συντονισμένη κίνηση αρκετών ευρωπαϊκών χωρών, μετά τις εισβολές ρωσικών drones στην Πολωνία.

«Δεν θα αφήσουμε κανέναν να μας εκφοβίσει», δήλωσε ο Μπαρό στο France Inter, υπογραμμίζοντας τον «σοβαρό» και «εντελώς απαράδεκτο» χαρακτήρα αυτών των ενεργειών, είτε έγιναν σκόπιμα είτε όχι. Παράλληλα, κατηγόρησε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για διαρκείς προκλήσεις εναντίον της Ευρώπης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης την αποστολή τριών μαχητικών αεροσκαφών Rafale για να συμβάλουν στην προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου. Μια κίνηση που σηματοδοτεί την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς τη Βαρσοβία και αποτυπώνει την αυξανόμενη ανησυχία για τον κίνδυνο στρατιωτικής κλιμάκωσης στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κόσμος
