Ο Μακρόν στέλνει τρία μαχητικά αεροσκάφη Rafale στην Πολωνία για την προστασία του εναέριου χώρου

«Δεν θα υποκύψουμε στις αυξανόμενες απόπειρες εκφοβισμού από τη Ρωσία», διαβεβαίωσε
French President Emmanuel Macron welcomes a guest at the Elysee Palace in Paris, France, August 27, 2025. REUTERS
French President Emmanuel Macron welcomes a guest at the Elysee Palace in Paris, France, August 27, 2025. REUTERS/Abdul Saboor

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στέλνει τρία μαχητικά αεροσκάφη Rafale στην Πολωνία για την προστασία του ενάεριου χώρου της, αλλά και γενικότερα της ανατολικής Ευρώπης.

Συγκεκριμένα τρία γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη Rafale «θα συμβάλουν στην προστασία του εναέριου χώρου» στην Πολωνία καθώς και της Ανατολικής Ευρώπης μαζί με τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ, μετά «την εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία», ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας διευκρίνισε πως δεσμεύτηκε για αυτό χθες στον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, συμπληρώνοντας πως είχε μιλήσει επίσης με τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

«Δεν θα υποκύψουμε στις αυξανόμενες απόπειρες εκφοβισμού από τη Ρωσία», διαβεβαίωσε.

Η Ρωσία καλεί την Πολωνία να αναθεωρήσει την απόφαση για κλείσιμο των συνόρων της με τη Λευκορωσία

Η Ρωσία κάλεσε σήμερα την Πολωνία να αναθεωρήσει την απόφαση για κλείσιμο των συνόρων της με τη Λευκορωσία, ένα μέτρο που είχε ανακοινώσει την Τρίτη η Βαρσοβία ενόψει των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων Ρωσίας-Λευκορωσίας οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν από τις 12 έως τις 16 Σεπτεμβρίου.

«Καλούμε τη Βαρσοβία να αναλογιστεί τις συνέπειες τέτοιων αντιπαραγωγικών μέτρων και να αναθεωρήσει την απόφασή της το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

