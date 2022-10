Το βράδυ του Σαββάτου (15.10.2022) ο τραγουδιστής Mika Ben, από την Αϊτή, πέθανε κατά τη διάρκεια συναυλίας του στη Γαλλία. Ο 41χρονος Michael Benjamin, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, κατέρρευσε στη σκηνή στο Accor Arena του Παρισιού, ενώ έπαιζε με το συγκρότημα Konpa της Αϊτής «Carimi».

Η αιτία θανάτου του 41χρονου τραγουδιστή, σύμφωνα με τους Haitian Times, λέγεται ωστόσο ότι ο 41χρονος Michael Benjamin έπαθε καρδιακή ανακοπή επί σκηνής. Τραγική ειρωνεία πως ο ίδιος λίγες ώρες πριν τη συναυλία του στην Γαλλία είχε αναρτήσει ένα βίντεο στον λογαριασμό του στο Instagram από το άδειο στάδιο, γράφοντας χαρακτηριστικά: “Let me vibe in the house!”.

Ο θάνατος του 41χρονου τραγουδιστή επιβεβαιώθηκε για πρώτη φορά σε ένα tweet από τον influenccer των social media Carel Pedre και τον Frantz Duval, συντάκτη της εφημερίδας Le Nouvelliste της Αϊτής, σοκάροντας θαυμαστές και συναδέλφους του.

Δείτε βίντεο:

Η προσπάθεια ανάνηψής του έγινε ζωντανά στο Twitter καθώς ο Duval, κάνοντας tweet live από τη συναυλία, ειδοποίησε τους θαυμαστές ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ο τραγουδιστής Mickael Guirand ζήτησε από όλους να φύγουν.

Ποιος ήταν ο Mika Ben

Ο Mikaben, έγραψε το πρώτο του τραγούδι σε ηλικία 15 ετών και αποκαλύφθηκε στο ευρύ κοινό, από τον χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό που διοργάνωσε το τηλεοπτικό κανάλι Telemax, με το τραγούδι του «Nwèl Tristès», που ήρθε στην τέταρτη θέση.

Η μουσική καριέρα του Benjamin διήρκεσε περισσότερα από 20 χρόνια, αφού έγινε διάσημος στην Αϊτή και στο εξωτερικό στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με μεγάλες επιτυχίες όπως το “Ou Pati” και δημοφιλείς συνεργασίες με άλλα αστέρια της Αϊτινής Μουσικής Βιομηχανίας (HMI) όπως οι Carimi, ο Alan Cave και ο DJ Michael. Brun.

Η γκάμα των ικανοτήτων του εμφανίστηκε πλήρως όταν οι Konpa Kreyol, ένα δημοφιλές συγκρότημα, χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ — Kreyol La και Krezi Mizik — και το τελευταίο πήρε τον Benjamin για τραγουδιστή του.