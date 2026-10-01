Τραμπ για Flydubai: Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά το Ιράν σε περίπτωση που προκύψει εμπλοκή του στο περιστατικό

Eίναι «πιθανό» να ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, σύμφωνα με εκτίμηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σχολίασε το περιστατικό σε πτήση της Flydubai, όταν συγκυβερνήτης επιτέθηκε και τραυμάτισε πιλότο αεροσκάφους σε μία πιθανή αποστολή αυτοκτονίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα (01.10.2026)ότι θα πλήξει πολύ σκληρά το Ιράν σε περίπτωση που προκύψει εμπλοκή της Τεχεράνης στο χθεσινό επεισόδιο σε πτήση της Flydubai. Η πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, αφού ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον πιλότο και προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές και μαρτυρίες επιβατών.

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«Θα πληγούν πολύ σκληρά, μην ανησυχείτε», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο σχετικά με την αντίδραση των ΗΠΑ σε περίπτωση που αποδειχθεί ευθύνη της Τεχεράνης.

Κατά τη διάρκεια συνομιλίας με εκπροσώπους του Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι νομίζει πως υπάρχει εμπλοκή του Ιράν, χωρίς όμως να είναι κατηγορηματικός. «Θα έλεγα πως η απάντηση είναι “ναι”, βάσει των όσων πληροφορούμαι, αλλά το εξετάζουμε», δήλωσε.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Time, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε πως είναι «πιθανό» να ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

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Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, το Πεντάγωνο σχεδιάζει να στείλει ένα αεροπλανοφόρο και άλλα πολεμικά πλοία, μεταφέροντας περίπου 10.000 στρατιωτικούς στην περιοχή του Κόλπου. Η ανάπτυξη τους φέρεται να προγραμματίζεται για τα τέλη Νοεμβρίου.

Στη Μέση Ανατολή βρίσκονται ήδη δύο αμερικανικά αεροπλανοφόρα. Δεν διευκρινίζεται εάν ο αριθμός τους θα αυξηθεί ή αν θα αντικατασταθεί κάποιο που είναι εκεί.

«Θα έλεγα ότι η απάντηση, με βάση αυτά που ακούω, είναι ναι, αλλά εργαζόμαστε πάνω σε αυτό αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο εάν το Ιράν εμπλέκεται στο περιστατικό στην πτήση από το Ντουμπάι στο Τελ Αβίβ.

Σχετικά με το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προβούν σε αντίποινα εναντίον του Ιράν εάν αυτό ευθύνεται για την επίθεση, ο Τραμπ απάντησε: «Ω, θα πληγούν πολύ σκληρά, μην ανησυχείτε».

Η απειλή του Αμερικανού ηγέτη για αντίποινα ήρθε καθώς υιοθέτησε πιο σκληρό τόνο για τον αδιέξοδο πόλεμο στο Ιράν συνολικά. Επανέλαβε επίσης την απειλή να «εξολοθρεύσει» το Ιράν, την οποία απηύθυνε στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι προηγουμένως είχε αυτοαποκαλεστεί «πρόεδρος της ειρήνης».

Το Ιράν συνεχίζει να ασκεί έλεγχο στο στρατηγικό Στενό του Ορμούζ περισσότερο από επτά μήνες μετά τις αρχικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Ισλαμική Δημοκρατία. Ο Τραμπ λέει ότι ο πόλεμος έχει ως στόχο να αποτρέψει το Ιράν από το να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.