Γαλλία: Χωρίς ρεύμα χιλιάδες σπίτια λόγω της καταιγίδας «Μπέλα»

Διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος έγινε σήμερα σε χιλιάδες κατοικίες στα βορειοδυτικά της Γαλλίας, καθώς η καταιγίδα Μπέλα σάρωσε την περιοχή, με ριπές ανέμου που είχαν ταχύτητα μεγαλύτερη των 120 χιλιομέτρων την ώρα στις ακτές.

Περισσότερες από 6.000 κατοικίες έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Νορμανδία, όπως και περίπου 4.000 στη Βρετάνη, σύμφωνα με μία ανάρτηση του διανομέα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας Enedis, στο Twitter.

#ALERTE MÉTÉO : plus de la moitié de la France sera touchée entre dimanche et lundi par des vents très forts liés à la #tempêteBella. A noter aussi de très fortes chutes de neige sur l’ouest du Massif central et le sud des Alpes. https://t.co/StclNqxVHy