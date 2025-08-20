Γαλλία: Υπερτυχερός κέρδισε 250 εκατομμύρια ευρώ στο EuroMillions – Ένα ιστορικό ρεκόρ

Το βράδυ της Τρίτης (19.08.2025), η λοταρία EuroMillions ανέδειξε έναν ή μία τυχερή στη Γαλλία. Η κλήρωση χάρισε το εξαιρετικό τζακπότ των 250 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που δεν είχε δοθεί ποτέ ξανά στη χώρα, σύμφωνα με τον όμιλο FDJ United.

Μέχρι τώρα, το ρεκόρ κατείχε ένας παίκτης στην Ταϊτή, στη Γαλλική Πολυνησία –έδαφος της Γαλλίας– ο οποίος είχε κερδίσει 220 εκατομμύρια ευρώ το 2021 στη λοταρία EuroMillions.

Ένα τζακπότ που είχε «πέσει» ήδη αλλού στην Ευρώπη

Το ποσό των 250 εκατομμυρίων ευρώ είναι το μέγιστο όριο που μπορεί να μοιράσει το EuroMillions. Φέτος, αντίστοιχα τζακπότ είχαν ήδη κερδηθεί στην Αυστρία και στην Ιρλανδία.

Στην προηγούμενη κλήρωση της 15ης Αυγούστου, ύψους 234 εκατομμυρίων ευρώ, κανένας παίκτης δεν είχε βρει τους πέντε σωστούς αριθμούς και τα δύο αστέρια, με αποτέλεσμα το τζακπότ να φτάσει στο ανώτατο επίπεδο.

Ο τυχερός ή η τυχερή έχει 60 ημέρες

Το νικητήριο δελτίο περιλάμβανε τους αριθμούς 24, 31, 34, 41 και 43, καθώς και τα αστέρια 6 και 8. Ο τυχερός ή η τυχερή έχει στη διάθεσή του/της 60 ημέρες για να παρουσιαστεί στη Française des Jeux.

Η FDJ υπενθυμίζει ότι αν το τζακπότ δεν διεκδικηθεί, το ποσό τίθεται ξανά σε κλήρωση για τέσσερις συνεχόμενες φορές, προτού αναδιανεμηθεί αυτόματα στους νικητές της δεύτερης κατηγορίας στην πέμπτη κλήρωση.

Πρόσφατα, στην Ελλάδα, δύο τυχεροί μοιράστηκαν το ποσό των 28 εκατομμυρίων ευρώ στο παιχνίδι Τζόκερ του ΟΠΑΠ, κερδίζοντας το υψηλότερο έπαθλο που έχει δοθεί ποτέ από αυτό το παιχνίδι.