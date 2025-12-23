Γαλλία: Υπερχείλισαν ποτάμια σε πέντε περιφέρειες – Πάνω από 1.000 κλήσεις στην πυροσβεστική

Καταστροφικές πλημμύρες πλήττουν τη νότια Γαλλία, καθώς οι σφοδρές βροχές μετέτρεψαν δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους σε πέντε περιφέρειες.

Στο Μονπελιέ της Γαλλίας, μέσα σε μόλις δύο ώρες έπεσε ποσότητα βροχής που αντιστοιχεί σε μία ολόκληρη εβδομάδα, σύμφωνα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, ο ποταμός Lez υπερχείλισε, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες σε δρόμους και υπόγειους χώρους στην περιοχή Hérault της διοικητικής περιφέρειας Occitanie, επιδεινώνοντας την ήδη δύσκολη κατάσταση.

Severe flooding occurred after the Lez River overflowed in Montpellier, Occitania Region, France pic.twitter.com/ncRb8ewoUd — Disaster News (@Top_Disaster) December 22, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

These scenes show flooding this afternoon after the Lez River overflowed in Montpellier, in the Hérault Department of the Occitanie region, southern France. pic.twitter.com/yGFzTsgsrX — Weather Monitor (@WeatherMonitors) December 22, 2025

Σοβαρές πλημμύρες προκλήθηκαν από υπερχείλιση ποταμού στο Λαρόκ όπου έπεσαν σχεδόν 300 χιλιοστά βροχής σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η ποσότητα αυτή ήταν αρκετή για να βγει ο τοπικός ποταμός από την κοίτη του.

Heavy flooding caused by river overflow in Laroque, Hérault, France pic.twitter.com/j0p4LQaJ5L — Disaster News (@Top_Disaster) December 21, 2025

Τα νερά πλημμύρισαν τις χαμηλές περιοχές, οι δρόμοι εξαφανίστηκαν κάτω από το νερό και το οποίο σε περιπτωσεις έφτασε τα οκτώ μέτρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού BFM.

Ακόμη 5 περιφέρειες έχουν τεθεί σε πορτοκαλί και κίτρινο συναγερμό για πλημμύρες από τα έντονα φαινόμενα. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής έχει λάβει περισσότερες από 1.000 κλήσεις, ενώ έχουν κινητοποιηθεί 150 άτομα και 50 οχήματα.

FRANCE HIT BY SEVERE FLOODS



Heavy rainfall has caused severe flooding in Guipry-Messac, Ille-et-Vilaine, France. The region has been inundated, with waters rising to alarming levels. https://t.co/r5zLrX3Tkv pic.twitter.com/BzFD7W2f4k — Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 29, 2025

Good afternoon everyone,



While we’re enjoying a fairly calm, dry spell here (no umbrellas doing overtime for once), it’s a very different and much more serious story across parts of southern France.



In Montpellier, intense heavy to torrential rainfall has led to significant… pic.twitter.com/IiWPJNQUUQ — Kernow Weather Team (@KWTWeather) December 22, 2025

Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας προειδοποιεί οτι η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί.