Γαλλία: Υπερχείλισαν ποτάμια σε πέντε περιφέρειες – Πάνω από 1.000 κλήσεις στην πυροσβεστική

Σε πολλές περιπτώσεις οι δρόμοι εξαφανίστηκαν από τον μεγάλο όγκο νερού
Πλημμυρισμένος δρόμος
Πλημμύρα στη Γαλλία / X

Καταστροφικές πλημμύρες πλήττουν τη νότια Γαλλία, καθώς οι σφοδρές βροχές μετέτρεψαν δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους σε πέντε περιφέρειες.

Στο Μονπελιέ της Γαλλίας, μέσα σε μόλις δύο ώρες έπεσε ποσότητα βροχής που αντιστοιχεί σε μία ολόκληρη εβδομάδα, σύμφωνα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την ίδια ώρα, ο ποταμός Lez υπερχείλισε, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες σε δρόμους και υπόγειους χώρους στην περιοχή Hérault της διοικητικής περιφέρειας Occitanie, επιδεινώνοντας την ήδη δύσκολη κατάσταση.

 

 

Σοβαρές πλημμύρες προκλήθηκαν από υπερχείλιση ποταμού στο Λαρόκ όπου έπεσαν σχεδόν 300 χιλιοστά βροχής σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η ποσότητα αυτή ήταν αρκετή για να βγει ο τοπικός ποταμός από την κοίτη του.

 

Τα νερά πλημμύρισαν τις χαμηλές περιοχές, οι δρόμοι εξαφανίστηκαν κάτω από το νερό και το οποίο σε περιπτωσεις έφτασε τα οκτώ μέτρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού BFM.

Ακόμη 5 περιφέρειες έχουν τεθεί σε πορτοκαλί και κίτρινο συναγερμό για πλημμύρες από τα έντονα φαινόμενα. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής έχει λάβει περισσότερες από 1.000 κλήσεις, ενώ έχουν κινητοποιηθεί 150 άτομα και 50 οχήματα.

 

 

Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας προειδοποιεί οτι η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί.

