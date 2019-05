Game of Thrones: Εσείς τι ψηφίζετε; Υπογραφές για να ξαναγίνει ο τελευταίος κύκλος!

Γι’ αυτό και έχει ξεκινήσει εκστρατεία συλλογής υπογραφών για να πιεστεί το HBO να… ξαναγυρίσει τον τελευταίο κύκλο του Game of Thrones! Μια από τις διαδικτυακές αιτήσεις που έχει ανέβει στο Change.org ζητά να γυριστεί ξανά ο τελευταίος κύκλος της σειράς «με ικανούς συγγραφείς».

Οι υπογραφές που έχουν συγκεντρωθεί τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές ήταν 754,525 και ο στόχος που έχει τεθεί είναι να φτάσουν το 1 εκατομμύριο!

Το τελευταίο επεισόδιο του Game of Thrones θα μεταδοθεί την Κυριακή (19.05.2019) και μετά από οκτώ χρόνια θα πέσει οριστικά η αυλαία για την Ντενέρις Ταργκάριεν, τον Τζον Σνόου και την οικογένεια Σταρκ.

Δείτε το τρέιλερ του τελευταίου επεισοδίου

The Final Episode.

This Sunday at 9PM. #GameofThrones pic.twitter.com/kwVqjuG4fV

— Game of Thrones (@GameOfThrones) May 14, 2019