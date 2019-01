Game Of Thrones: Τα “φαβορί” για τον Σιδερένιο Θρόνο σύμφωνα με τα στοιχήματα

Η εταιρεία στοιχημάτων William Hill έδωσε στη δημοσιότητα τις δικές της πιθανότητες για το Game Of Thrones, οι οποίες απηχούν τις σκέψεις που ξεδίπλωσε ο Κιτ Χάρινγκτον -ο Τζον Σνόου στο GoT- σε συνέντευξη που είχε δώσει, πριν δύο χρόνια, στη εφημερίδα The Wall Street Journal.

Ο Χάρινγκτον είχε σηλώσει ότι οι πιο προφανείς και λογικές επιλογές είναι ο Τζον Σνόου και η Ντενέρις Ταργκάριεν.

Έτσι, οι πιθανότητες, σύμφωνα με το William Hill διαμορφώνονται ως εξής:

Τζον Σνόου: 9/4

Ντενέρις Ταργκάριεν: 4/1

Σέρσεϊ Λάνιστερ: 7/1

Ο Βασιλιάς της Νύχτας: 8/1

Τίριον Λάνιστερ: 10/1

Μπραν Σταρκ: 12/1

Τζέντρι: 12/1

Σάμγουελ Τάρλι: 12/1

Σάνσα Σταρκ: 12/1

Άρια Σταρκ: 14/1

Γιούρον Γκρέϊτζοϊ: 20/1

Τζάιμε Λάνιστερ: 25/1

Βάρις: 50/1

Θίον Γκρέιτζοϊ: 66/1

Σερ Ντάβος Σίγουερθ: 80/1

Γιάρα Γκρέϊτζοϊ: 80/1

Μπριέν του Ταρθ: 100/1

Τζάκεν Χ’γκαρ: 100/1

Μελισάντρ: 100/1

Τζίλι: 100/1

Διαφορετικές είναι οι προγνώσεις του γραφείου στοιχημάτων Sportsbet. Σε αυτή τη λίστα, προηγείται ο Μπραν Σταρκ.

Μπραν Σταρκ: 2,40

Οποιοδήποτε παιδί του Τζον Σνόου – Έγκον Ταργκάριεν: 3,10

Τζον Σνόου – Έγκον Ταργκάριεν: 4

Λιάνα Ταργκάριεν: 4,33

Ντενέρις Ταργκάριεν: 5

Τίριον Λάνιστερ: 8

Ο Βασιλιάς της Νύχτας: 9,5

Σέρσεϊ Λάνιστερ: 12

Σαμ Τάρλεϊ: 13

Άρια Σταρκ: 15

Σάνσα Σταρκ: 18

Τζέντρι: 21