Γάζα: Αυτοί είναι οι τρεις Ισραηλινοί όμηροι που απελευθέρωσε η Χαμάς – Τους ανάγκασαν σε προπαγανδιστική ομιλία

Τους τρεις Ισραηλινούς ομήρους παρέδωσε σήμερα η Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό στην Ντέιρ Αλ Μπάλαχ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Οπλισμένοι μαχητές της Χαμάς πριν παραδώσουν τους ομήρους στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού στην Ντέιρ Αλ Μπάλαχ τους ανέβασαν σε μια εξέδρα κάνοντας σόου.

Περιστοιχισμένοι από μαχητές της Χαμάς, οι όμηροι Ορ Λεβί, Ελί Σαραμπί και Οχάντ Μπεν Αμί, εμφανώς αδυνατισμένοι και αδύναμοι, αναγκάστηκαν να μιλήσουν στα εβραϊκά μπροστά στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί, προτού παραδοθούν στη συνέχεια στα μέλη του Ερυθρού Σταυρού για να τους πάρουν οι ισραηλινές δυνάμεις.

Ο Οχάντ Μπεν Αμί, 56 ετών ήταν ο πρώτος που βγήκε από το όχημα της Χαμάς, ακολουθούμενος από τον Ελί Σαραμπί 52 ετών και τον Ορ Λεβί 34 ετών.

Μετά τη μεταφορά του οχήματος με τους ομήρους στην περιοχή, ένας πράκτορας της Χαμάς με πράσινη μάσκα ανέβηκε σε μια σκηνή, εκφωνώντας μια προπαγανδιστική ομιλία, όπου ανακοίνωσε ότι οι τρεις όμηροι θα απελευθερωθούν.

Στη συνέχεια, δύο αξιωματούχοι του Ερυθρού Σταυρού ανέβηκαν στη σκηνή για να υπογράψουν τα έγγραφα απελευθέρωσης. Οι τρεις όμηροι υποχρεώθηκαν να κάνουν δηλώσεις προπαγάνδας όταν ήταν πάνω στη σκηνή.

The only starvation in Gaza was Hamas’ starvation of the hostages. pic.twitter.com/JsTmjJp3qf