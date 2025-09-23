Γάζα: Η Ινδονησία έτοιμη να στείλει 20.000 στρατιώτες για διεθνή δύναμη

Είναι ένα ισχυρό μήνυμα που έρχεται από την Ινδονησία. Μιλώντας την Τρίτη (23.09.2025) στη Νέα Υόρκη, στη διάρκεια της ετήσιας συνόδου του ΟΗΕ, ο πρόεδρος της Ινδονησίας Πραμπόβο Σουμπιάντο δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συμβάλει μαζικά σε μια μελλοντική διεθνή αποστολή υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών στη Γάζα.

«Η Ινδονησία είναι έτοιμη να στείλει 20.000 ή και περισσότερους γιους και κόρες της για να διαφυλάξουν την ειρήνη στη Γάζα. Αλλά και αλλού: στην Ουκρανία, στο Σουδάν, στη Λιβύη», τόνισε ο Πραμπόβο Σουμπιάντο κατά την ομιλία του στη σύνοδο του ΟΗΕ.

Ο Ινδονήσιος ηγέτης υπενθύμισε ότι η χώρα του είναι ήδη ένας από τους βασικούς συνεισφέροντες στις ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ και ότι θα συνεχίσει «εκεί όπου η ειρήνη έχει ανάγκη από φύλακες, όχι μόνο με λόγια αλλά και με δυνάμεις επί του πεδίου». Μπροστά στη Γενική Συνέλευση κατήγγειλε «την αδικία που υφίστανται οι Παλαιστίνιοι», παρότι περισσότερα από 150 κράτη έχουν ήδη αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως κράτος.

Η δήλωση αυτή έρχεται την ώρα που μια πρωτοβουλία της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας, γνωστή ως «Διακήρυξη της Νέας Υόρκης», υιοθετήθηκε πρόσφατα από συντριπτική πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

Η διακήρυξη προβλέπει τη δημιουργία μιας προσωρινής διεθνούς αποστολής σταθεροποίησης στη Γάζα, με στόχο να προσφέρει «εγγυήσεις ασφάλειας τόσο στην Παλαιστίνη όσο και στο Ισραήλ», στο πλαίσιο μιας μελλοντικής κατάπαυσης του πυρός.