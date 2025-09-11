Γάζα: Η κραυγή δημοσιογράφου που είδε την οικογένειά του να πεθαίνει μπροστά του – «Ο κόσμος μάς αντιμετωπίζει με αδιαφορία»

Μία σπαρακτική κραυγή αλλά κι ένα μεγάλο κατηγορώ απευθύνει ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους δημοσιογράφους της Παλαιστίνης, ο Wael Al-Dahdouh, επικεφαλής του γραφείου του Al Jazeera στη Γάζα, που έχασε τη γυναίκα του και τα παιδιά του από αεροπορικές επιδρομές.

Ο δημοσιογράφος Wael Al-Dahdouh μίλησε στο Sky News, καταγγέλλοντας γενοκτονία και ασκώντας κριτική στην κάλυψη των διεθνών ΜΜΕ για τον πόλεμο στη Γάζα, μία ανθρωπιστική τραγωδία χωρίς τέλος.

Με φωνή γεμάτη θλίψη αλλά και οργή, ο δημοσιογράφος κατήγγειλε ότι η διεθνής κοινότητα «συνεχίζει να αντιμετωπίζει με αδιαφορία» τον λαό της Γάζας, ενώ δεν δίστασε να κατηγορήσει το Ισραήλ για γενοκτονία, περιγράφοντας με δραματικό τρόπο τη φρίκη που βιώνουν καθημερινά οι κάτοικοι της πολιορκημένης περιοχής.

Ο Al-Dahdouh έχασε τη σύζυγό του Άμνα, τον 15χρονο γιο του Μαχμούντ και την 7χρονη κόρη του Σαμ σε ισραηλινή αεροπορική επίθεση τον Οκτώβριο του 2023, στο Νουσεϊράτ, όπου είχαν βρει καταφύγιο. Στο ίδιο χτύπημα σκοτώθηκε και το εγγόνι του, ενώ λίγους μήνες αργότερα, τον Ιανουάριο του 2024, ο μεγαλύτερος γιος του, Χάμζα – επίσης δημοσιογράφος – σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή στη νότια Γάζα.

Τα πλάνα είχαν καταγράψει τον δημοσιογράφο γονατισμένο δίπλα στον νεκρό γιο του Μαχμούντ, που ήθελε να ακολουθήσει τα βήματά του και να γίνει δημοσιογράφος όπως ο πατέρας του, και λίγο αργότερα να κρατά τυλιγμένη με σάβανο τη μικρή του κόρη.

Μιλώντας στη δημοσιογράφο του Sky News Leah Boleto, ο Al-Dahdouh λέει: «Γιατί να χάσω τη γυναίκα μου, τη σύντροφο και φίλη μιας ζωής, τον γιο μου, την κόρη μου; Ο ένας γιος μου ετοιμαζόταν να γίνει δημοσιογράφος, ο μεγαλύτερος γιος μου, ο Χάμζα, ήταν ήδη συνάδελφός μου».

Ο ίδιος τόνισε ότι «ο κόσμος μας αντιμετωπίζει με αδιαφορία… ακόμη και η κάλυψη από συναδέλφους στο εξωτερικό».

Και διερωτήθηκε: «Γιατί μας αντιμετωπίζουν με τέτοια αδιαφορία; Είναι λόγω του χρώματος του δέρματός μας; Ή του χρώματος των ματιών μας; Δεν είμαστε όλοι ίσοι;»

Ο Al-Dahdouh κατηγόρησε τα διεθνή μέσα ότι δεν τήρησαν τα βασικά πρότυπα της δημοσιογραφίας: «Δεν ήταν αρκετά, δεν ήταν τόσο αντικειμενικά όσο περιμέναμε. Η έλλειψη τήρησης των κανόνων και των προτύπων της δημοσιογραφίας ήταν μερικές φορές πιο επώδυνη ακόμη κι από τους πυραύλους και τις σφαίρες».

Κατήγγειλε επίσης ότι το Ισραήλ προσπαθεί να «απομονώσει τη Γάζα» απαγορεύοντας την είσοδο διεθνών μέσων, αφήνοντας τους τοπικούς δημοσιογράφους να νιώθουν «ότι έχουν αφεθεί μόνοι».