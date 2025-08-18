Γαζα: Η Χαμάς φέρεται να αποδέχθηκε πρόταση για κατάπαυση του πυρός

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Times of Israel, που επικαλείται πηγή της Χαμάς, το ισλαμιστικό κίνημα αποδέχθηκε την πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, η οποία του είχε υποβληθεί χθες από τους μεσολαβητές.

Η πληροφορία μεταδόθηκε αρχικά από το τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ Al Jazeera, το οποίο σημειώνει ότι η Χαμάς έχει ήδη γνωστοποιήσει την απάντησή της στους διαμεσολαβητές. Σύμφωνα με προηγούμενη εκδοχή που μετέδωσε το Al Arabi, η πρόταση κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα βασίζεται σε πρόσφατη απάντηση της Χαμάς και προβλέπει ένα πλαίσιο για εκεχειρία 60 ημερών.

Το σαουδαραβικό δίκτυο Al Arabiya αναφέρει ότι πρόκειται για έναν συμβιβασμό: δεν αφορά πλήρη κατάπαυση του πυρός που θα τερμάτιζε τον πόλεμο, αλλά μια προσωρινή εκεχειρία που περιλαμβάνει την απελευθέρωση ομήρων και τη σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα.

Τέλος, το Al-Hadath, άλλο σαουδαραβικό κανάλι, μετέδωσε ότι παλαιστινιακή πηγή επιβεβαίωσε πως η Χαμάς αποδέχθηκε την πρόταση χωρίς να διατυπώσει περαιτέρω παρατηρήσεις.