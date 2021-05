Θαύμα στη ματωμένη Γάζα! Ένα μωράκι πέντε μηνών, που φέρεται να βρέθηκε δίπλα από τη σορό της νεκρής μητέρας του, ανασύρθηκε από ερείπια μετά από τον τελευταίο βομβαρδισμό των ισραηλινών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την Daily Mail, οι βόμβες της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ στη Γάζα ξεκλήρισε μία ολόκληρη οικογένεια που βρισκόταν στις εγκαταστάσεις του καταυλισμού προσφύγων Αλ Σάτι στην περιοχή.

Δέκα άτομα από την ίδια οικογένεια έχασαν τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένων δυο γυναικών και οκτώ παιδιών.

Φωτογραφίες που δημοσιεύουν τα διεθνή ΜΜΕ δείχνουν νοσοκόμες να κρατούν το αγοράκι στο νοσοκομείο Αλ – Σίφα, μετά τη διάσωσή του από τα ερείπια του τριώροφου κτιρίου όπου βρισκόταν η άτυχη οικογένεια, και το οποίο κατέρρευσε μετά τον αεροπορικό βομβαρδισμό του Ισραήλ.

