Γάζα: Ο Παλαιστίνιος Άλι Σάαθ επικεφαλής της μεταβατικής κυβέρνησης τεχνοκρατών – Στηρίζει η Χαμάς

Ο Άλι Σάαθ, πρώην υφυπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής, αναλαμβάνει επικεφαλής της μεταβατικής επιτροπής διακυβέρνησης στη Γάζα, όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Τετάρτης (14.01.2026). Με βάση το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ, πρόεδρος του Ειρηνευτικού Συμβουλίου θα αναλάβει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, η Αίγυπτος, το Κατάρ και η Τουρκία, οι μεσολαβήτριες χώρες, χαρακτήρισαν τη συγκρότηση της επιτροπής – την οποία οραματίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ – «σημαντική εξέλιξη (…) για την εδραίωση της σταθερότητας και τη βελτίωση των ανθρωπιστικών συνθηκών» στη Γάζα, όπου από τις 10 Οκτωβρίου 2025 έχει τεθεί σε εφαρμογή μία εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ.

Ο Άλι Σάαθ, που τίθεται επικεφαλής της κυβέρνησης τεχνοκρατών για τη Γάζα, ήταν παλαιότερα υφυπουργός αρμόδιος για την ανάπτυξη των βιομηχανικών ζωνών στη Δυτική Όχθη.

Τα άλλα μέλη της επιτροπής επελέγησαν από τον Νικολάι Μλαντένοφ, τον Βούλγαρο διπλωμάτη και πρώην ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή, ο οποίος θα εκπροσωπεί στη Γάζα το Ειρηνευτικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με τον κατάλογο των ονομάτων που περιήλθε στην κατοχή του πρακτορείου Reuters, σε αυτά περιλαμβάνονται στελέχη του ιδιωτικού τομέα και μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Μια άλλη ανακοίνωση, σχετική με το Ειρηνευτικό Συμβούλιο, αναμένεται να γίνει την επόμενη εβδομάδα στο Νταβός, ανέφερε ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Η Χαμάς, η Φάταχ, ο Ισλαμικός Τζιχάντ και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις στηρίζουν την κυβέρνηση τεχνοκρατών της Γάζας

Η πλειονότητα των παλαιστινιακών κινημάτων, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς, καθώς και η παλαιστινιακή προεδρία, εξέφρασαν τη στήριξή τους στην 15μελή τεχνοκρατική παλαιστινιακή επιτροπή που θα αναλάβει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας.

Νωρίτερα, η Αίγυπτος είχε ανακοινώσει ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για τη σύνθεση αυτής της επιτροπής.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν μετά τις συνομιλίες που είχαν στο Κάιρο, τα κινήματα αυτά, μεταξύ των οποίων και ο Ισλαμικός Τζιχάντ, αναφέρουν ότι «στηρίζουν τις προσπάθειες των μεσολαβητών για τον σχηματισμό της μεταβατικής, εθνικής παλαιστινιακής επιτροπής».

Το παλαιστινιακό ειδησεογραφικό πρακτορείο Wafa μετέδωσε ανακοίνωση της παλαιστινιακής προεδρίας, που εδρεύει στη Ραμάλα, με την οποία εκφράζει επίσης τη στήριξή της σε αυτό το όργανο. Μία πηγή είπε ότι «αντικατοπτρίζει τη θέση της Φάταχ», ηγέτης της οποίας είναι ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Γάζα: Η 15μελής κυβέρνηση

Τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας, με βάση το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ αναλαμβάνει, λοιπόν, μία 15μελής παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή.

«Ελπίζουμε ότι μετά τη συμφωνία αυτή σύντομα θα ανακοινωθεί (η συγκρότηση της επιτροπής) και στη συνέχεια θα αναπτυχθεί στη Λωρίδα της Γάζας για να διαχειριστεί την καθημερινότητα και τις βασικές υπηρεσίες», τόνισε ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελάτι, μετά τις συνομιλίες που έγιναν στο Κάιρο για το θέμα αυτό.

Το σχέδιο των 20 σημείων που παρουσίασε τον περασμένο Οκτώβριο ο Τραμπ, έπειτα από δύο χρόνια πολέμου στη Γάζα, προβλέπει ότι η μεταβατική επιτροπή θα κυβερνά τον θύλακα υπό την επίβλεψη ενός Ειρηνευτικού Συμβουλίου του οποίου θα προεδρεύει ο ίδιος.

Μία αντιπροσωπεία της Χαμάς και οι Αιγύπτιοι μεσολαβητές συναντήθηκαν την Τετάρτη στο Κάιρο και συζήτησαν τον σχηματισμό της επιτροπής και να εξετάσουν τους μηχανισμούς λειτουργίας της, ανέφεραν νωρίτερα εκπρόσωποι της παλαιστινιακής οργάνωσης που ζήτησαν να μην κατονομαστούν επειδή δεν είχαν την άδεια να μιλήσουν δημοσίως για το θέμα αυτό. Ένας από αυτούς διευκρίνισε ότι επρόκειτο να γίνει συζήτηση και με τους ηγέτες άλλων παλαιστινιακών κινημάτων.

Εκτός από τη σύνθεση της επιτροπής και το όνομα του μελλοντικού προέδρου της, που θα είναι τελικά ο Άλι Σάαθ, οι συνομιλίες αφορούσαν κυρίως «τη συμφωνία της κατάπαυσης του πυρός υπό το φως των ισραηλινών παραβιάσεων» στη Γάζα, πρόσθεσε.

Άλλο στέλεχος της Χαμάς είπε ότι αφού οριστικοποιηθεί η συμφωνία, ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος, Μαχμούντ Αμπάς θα εκδώσει διάταγμα για την επίσημη ίδρυση της επιτροπής.

Η Χαμάς έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι δεν επιδιώκει να διαδραματίσει κάποιον ρόλο στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας.

Οι συνομιλίες του Καΐρου επικεντρώθηκαν, επίσης στην αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, την επαναλειτουργία της μεθοριακής διάβασης της Ράφα, στο νότιο άκρο του θύλακα, και την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας που είναι αποθηκευμένη στην Αίγυπτο.

Τη λειτουργία του Ειρηνευτικού Συμβουλίου επί του εδάφους θα επιβλέπει ο Βούλγαρος διπλωμάτης, Νικολάι Μλαντένοφ, πρώην ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών για την ειρηνευτική διαδικασία τη Μέση Ανατολή (2015-2000). Ο Τραμπ πρόκειται να ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες τα ονόματα των μελών του Ειρηνευτικού Συμβουλίου και τα μέσα ενημέρωσης εικάζουν ότι θα πρόκειται για 15 ηγετικές φυσιογνωμίες διεθνούς κύρους.

Γάζα: Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την έναρξη της «δεύτερης φάσης» του σχεδίου τους

Παράλληλα, η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης την έναρξη της «δεύτερης φάσης» του σχεδίου της για τη Γάζα, βασικός στόχος της οποίας είναι η αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι ξεκινά η δεύτερη φάση για τον τερματισμό του πολέμου, με τη συγκρότηση μιας επιτροπής Παλαιστίνιων τεχνοκρατών που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση του θύλακα.

«Οι ΗΠΑ αναμένουν από τη Χαμάς να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένης και της άμεσης επιστροφής του τελευταίου νεκρού ομήρου. Εάν δεν το κάνει, οι συνέπειες θα είναι σοβαρές», έγραψε ο Γουίτκοφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Ο Γουίτκοφ υπενθύμισε ότι η δεύτερη φάση, πέραν της συγκρότησης μεταβατικής κυβέρνησης, προβλέπει την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση και την ανοικοδόμηση της Γάζας.