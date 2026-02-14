Κόσμος

Γάζα: Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανέστειλαν την παροχή «μη αναγκαίων» ιατρικών υπηρεσιών σε μεγάλο νοσοκομείο

Αυτό έγινε γιατί υπάρχουν αναφορές για ενόπλους άντρες στο εσωτερικό του νοσοκομείου
γάζα
Gaza / Reuters

Ο τρόμος παραμένει στη Γάζα και οδηγεί την διεθνή, ανθρωπιστική ιατρική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) να αναστείλει την παροχή «μη αναγκαίων» ιατρικών υπηρεσιών σε ένα μεγάλο νοσοκομείο στα νότια της Γάζας.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα πήραν αυτή την απόφαση μετά από αναφορές ασθενών, αλλά και μελών του προσωπικού της για ενόπλους άντρες στο εσωτερικό του νοσοκομείου στη Γάζα, αλλά και ανησυχίες σχετικά με τη διακίνηση όπλων στο ίδιο νοσοκομείο.

Η ανακοίνωση της MSF φαίνεται να σηματοδοτεί τη δημόσια αναφορά για πρώτη φορά, μιας διεθνούς ανθρωπιστικής οργάνωσης στη Γάζα, σχετικά με την παρουσία ενόπλων σε ένα νοσοκομείο ή την πιθανή χρήση μιας τέτοιας νοσοκομειακής δομής υγείας για τη διακίνηση όπλων.

Η αναφερόμενη ανθρωπιστική οργάνωση που έχει την έδρα της στη Γενεύη, ανακοίνωσε ότι «μη αναγκαίες» ιατρικές υπηρεσίες στο νοσοκομείο Νάσερ στην Χαν Γιουνίς έχουν ανασταλεί από την 20η Ιανουαρίου, μετά από ανησυχίες σχετικά «με τη διοίκηση του νοσοκομείου, τη διασφάλιση της ουδετερότητας του, αλλά και τα κενά ασφάλειας».

Κόσμος
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Politico για τη Διάσκεψη του Μονάχου: Η Ευρώπη ξοδεύει περισσότερα για την Άμυνα και μπορεί να ορθώσει ανάστημα στον Τραμπ
Η Ευρώπη προσπαθεί να κόψει τον «ομφάλιο λώρο» από τις ΗΠΑ και να σταθεί ανεξάρτητη - Η κοινή στάση των Ευρωπαίων στη Διάσκεψη και το δημιούργημα του Τραμπ που μάλλον δεν του αρέσει
Κιρ Στάρμερ / Φρίντριχ Μερτς / Εμανουέλ Μακρόν
Reuters: Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για πόλεμο διάρκειας κατά του Ιράν – Οι απειλές Τραμπ και ο φόβος για αντίποινα
Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται πυρετωδώς ώστε να είναι έτοιμος στην περίπτωση που δώσει την εντολή ο Τραμπ - Παρά τις διαβουλεύσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης
Aεροπλανοφόρο
