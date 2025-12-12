Συμβαίνει τώρα:
Γάζα: Πάνω από 16 νεκροί μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron

Ανάμεσά τους και τρία παιδιά που πέθανα λόγω υποθερμίας
Γάζα
Λωρίδα της Γάζας / REUTERS/ Dawoud Abu Alkas

Η κακοκαιρία Byron χτύπησε και τη Γάζα με 16 άτομα να χάνουν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά λόγω υποθερμίας.

Οι βροχές που συνοδεύουν την καταιγίδα Byron σαρώνουν από την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου τις σκηνές και τα αυτοσχέδια καταλύματα των Παλαιστινίων, που σχεδόν όλοι τους έχουν εκτοπιστεί έπειτα από δύο χρόνια πολέμου στη Γάζα.

Οι υπηρεσίες διάσωσης κινητοποιήθηκαν αφού κατέρρευσαν 13 σπίτια λόγω της βροχής και των σφοδρών ανέμων, ανέφερε η Πολιτική Άμυνα, η οποία υπάγεται στη Χαμάς.

Ο εκπρόσωπός της, ο Μαχμούντ Μπασάλ, είπε ότι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε ένα σπίτι στο Μπιρ αλ Νάτζα (βόρεια) και άλλοι πέντε από κατάρρευση τοίχων, σε διαφορετικά συμβάντα.

Δύο πτώματα βρέθηκαν στα ερείπια ενός σπιτιού στη συνοικία Σεΐχ Ραντουάν, στην Πόλη της Γάζας, ενώ τρία παιδιά πέθαναν λόγω έκθεση στο κρύο.

Το νοσοκομείο Αλ Σίφα επιβεβαίωσε τον θάνατο του 9χρονου Χαντίλ Αλ Μάσρι και ενός βρέφους μερικών μηνών, του Ταΐμ αλ Χαουάτζα. Στον καταυλισμό Αλ Μαουάσι του Χαν Γιουνές πέθανε το βρέφος Ραχάτ Αμπού Τζαζάρ, οκτώ μηνών.

Στη Νουσεϊράτ, στο κέντρο του θύλακα, Παλαιστίνιοι προσπαθούσαν σήμερα να απομακρύνουν τα νερά γύρω από τις σκηνές τους με πλαστικές λεκάνες και φτυάρια, εν μέσω των ερειπίων που άφησε πίσω του ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Παιδιά, ορισμένα ξυπόλυτα, τσαλαβουτούσαν στις λάσπες, ενώ η βροχή συνεχιζόταν.

«Κοιμήθηκαν σε βρεγμένα σκεπάσματα (…) Δεν έχουμε στεγνά ρούχα για να αλλάξουμε», είπε η Ουμ Μουχάμαντ Τζούντα.

«Κοιμόμαστε έξι άνθρωποι στο ίδιο στρώμα και σκεπαζόμαστε με τα ρούχα μας γιατί δεν έχουμε κουβέρτες, είπε ο Σαΐφ Αϊμάν, 17 χρονών, η σκηνή του οποίου πλημμύρισε.

Σύμφωνα με τον Τζόναθαν Κρικεξ, τον εκπρόσωπο της Unicef, η θερμοκρασία τη νύχτα πέφτει γύρω στους 8-9 βαθμούς. «Η βροχή είναι έντονη και οι οικογένειες ζουν σε αυτοσχέδιες σκηνές που τις δέρνει ο αέρας, ίσα που προστατεύονται από ένα πλαστικό», εξήγησε.

Οι συνθήκες υγιεινής είναι «φρικτές», πρόσθεσε, εκφράζοντας φόβους για εξάπλωση ασθενειών.

Κόσμος
