Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

«Ερημώνει» η Γάζα: Το Ισραήλ δηλώνει ότι 480.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη

Υπερβολικός είναι ο αριθμός αυτός λέει η Χαμάς
Μητέρα και τα παιδιά της
Photo / Reuters

Συνεχίζεται η επέλαση του στρατού του Ισραήλ στη Γάζα, με τον στρατό να έχει αυξήσει τις εκκλήσεις για εκκένωση της πόλης της Γάζας, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, έχουν αναγκαστεί να φύγουν από την περιοχή, με κονβόι προσφύγων να μεταφέρουν ό,τι μπορούν να πάρουν μαζί τους, με κάθε τρόπο, στην προσπάθεια να σώσουν τις ζωές τους.

Σύμφωνα με τον IDF, περίπου 480.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη από τα τέλη Αυγούστου και εν αναμονή του σφυροκοπήματος από το Ισραήλ με βομβαρδισμούς από αέρος αλλά και χερσαίες επιχειρήσεις.

Οι περισσότεροι πρόσφυγες, κατευθύνονται προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, με τον ΟΗΕ, να υπολογίζει πως ο πληθυσμός στην περιοχή είναι γύρω στο 1.000.000 και να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου καθώς η εκκένωση δεν είναι μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια.

Παιδί πάνω σε καρότσα γεμάτη με αντικείμενα
Photo / Reuters

Η εκτίμηση που δίνει ο ισραηλινός στρατός για αρκετές ημέρες σχετικά με τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν απομακρυνθεί θεωρείται υπερβολικός από τη Χαμάς και από τη Πολιτική Προστασία στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία λειτουργεί υπό την εξουσία της.

Οι διεθνείς επικρίσεις γινονται ολοένα και περισσότερες εναντίον της ισραηλινής επιχείρησης στη Γάζα. Επιτροπή του ΟΗΕ κατέληξε αυτή την εβδομάδα ότι ο ισραηλινός στρατός διαπράττει «γενοκτονία» στη Γάζα, κατηγορία που το Ισραήλ απέρριψε κατηγορηματικά. Το εβραϊκό κράτος υποστηρίζει ότι η εκστρατεία του στοχεύει αποκλειστικά στην καταστροφή της Χαμάς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Σάλος στο Παρίσι: Η δήμαρχος Αν Ινταλγκό κατηγορείται ότι αγόραζε Burberry και Dior με χρήματα των φορολογουμένων
Η δήμαρχος φαίνεται να πλήρωσε 3.067, 50 ευρώ για ένα παλτό Burberry και να έκανε αγορά 2.300 ευρώ στον οίκο Dior - «Οι αγορές είναι νόμιμες, ο ρόλος της απαιτεί συχνά ταξίδια»
Η δήμαρχος Παρισιού Αν Ινταλγκό 5
Newsit logo
Newsit logo