Γάζα: Τα πρόωρα μωρά του πολέμου επιστρέφουν στην οικογένειά τους – Η δύσκολη προσαρμογή στη νέα «πολεμική» πραγματικότητα

Στιγμές κόλασης συνεχίζουν να ζουν οι κάτοικοι της Γάζας, αφού παρά την εκεχειρία, επιθέσεις συνεχίζουν να υφίστανται και τα προβλήματα που ξεκίνησαν το 2023 συνεχίζουν να βασανίζουν τους αμάχους. Οικογενειακές τραγωδίες βρίσκονται στο προσκήνιο με ιστορίες νεογέννητων που επιστρέφουν στη Λωρίδα της Γάζας να φανερώνουν την ανθρωπιστική κρίση που έχει δημιουργηθεί.

Η Μπισάν γεννήθηκε πρόωρα εξαιτίας αεροπορικής επιδρομής στη Γάζα. Δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023, ισραηλινή επίθεση διέλυσε το σπίτι της οικογένειάς της στην Μπέιτ Λάχια κοντά στα ισραηλινά σύνορα, σκοτώνοντας την αδελφή της, την οποία δεν πρόλαβε να γνωρίσει. Η έκρηξη τραυμάτισε σοβαρά την έγκυο μητέρα της, που αναγκάστηκε να γεννήσει την Μπισάν έξι εβδομάδες νωρίτερα για να σωθεί η ζωή του παιδιού και της ίδιας.

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Μερικές εβδομάδες αργότερα, το μωρό μεταφέρθηκε στην Αίγυπτο με ασθενοφόρο ενώ βρισκόταν ακόμα σε θερμοκοιτίδα, το ένα από τα 29 πρόωρα μωρά που απομακρύνθηκαν από μονάδα νεογνών ενώ πλησίαζαν οι δυνάμεις του Ισραήλ.

Επτά από αυτά τα μωρά πέθαναν στην Αίγυπτο, αλλά η Μπισάν επέζησε. Ενώ μεγάλωσε σε αιγυπτιακά νοσοκομεία και ένα κέντρο φροντίδας, η μητέρα της, η Σούντους αλ-Κουρντ, δεν έχασε ποτέ την ελπίδα ότι θα ξανασμίξουν. Πίσω στη Γάζα, ενώ μαινόταν ο πόλεμος, η Σούντους μιλούσε μέσω βιντεοκλήσης στο μωρό όποτε είχε πρόσβαση στο ίντερνετ.

Φέτος τον Μάρτιο, στη διάρκεια μιας εκεχειρίας, η Μπισάν επέστρεψε στη Γάζα για να επανενωθεί με την οικογένειά της, σε μια αποστολή που έγινε με τη βοήθεια των Ηνωμένων Εθνών, μαζί με 10 άλλα παιδιά από την ίδια ομάδα που απομακρύνθηκαν ως πρόωρα μωρά.

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Όταν τελικά ξανάσμιξαν, η Μπισάν δεν αναγνώρισε τη μητέρα της, λέει η Σούντους. Το κορίτσι, δυόμισι ετών σήμερα, φώναζε «μαμά» όποια γυναίκα της έδειχνε καλοσύνη.

Η επιστροφή στη Γάζα

Η επιστροφή στη Γάζα ως νήπιο σημαίνει ότι η Μπισάν θα έπρεπε να μάθει να ζει σε μια εμπόλεμη περιοχή, όπου τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα συνεχίζονται παρά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε πριν από ένα χρόνο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Όταν η Μπισάν άκουσε για πρώτη φορά τις εκρήξεις, πάγωσε από τον φόβο της για αρκετά λεπτά, δήλωσε η Σούντους. Ακόμα και τώρα πανικοβάλλεται όταν σκάει μέχρι και μπαλόνι κοντά της.

«Η ζωή της άλλαξε. Η ζωή της είναι πλέον το να κοιμάται και να ξυπνά με τον ήχο των εκρήξεων, με τον ήχο των πολυάριθμων επιθέσεων και πυραύλων», λέει η μητέρα της.

«Υποτίθεται ότι θα με φώναζε μπαμπά»

Από αυτά τα 11 πρόωρα μωρά που μεταφέρθηκαν στην Αίγυπτο τον Νοέμβριο του 2023 και επέστρεψαν φέτος στη Γάζα, δεν είχαν όλα την ευκαιρία να γνωρίσουν τη μητέρα τους. Για τον μικρό Ιμπραχίμ ήταν ήδη πολύ αργά.

Η μητέρα του, η Ισραα Μπαντρ, έπεσε σε βαθιά κατάθλιψη όταν ο γιος της, που γεννήθηκε στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης, μεταφέρθηκε στην Αίγυπτο. Η γυναίκα πέθανε ένα μήνα αργότερα. Ο σύζυγός της, ο Τζάμπρι Μπαντρ, δήλωσε ότι οι γιατροί «μας είπαν ότι πέθανε από τον καημό της και τη στεναχώρια της».

«Από τότε που το μωρό ήταν στην κοιλιά της, εκείνη τον σκεφτόταν, ονειρευόταν ότι τον κρατούσε στην αγκαλιά της, ότι έπαιζε μαζί του, και φανταζόταν πώς θα είναι να είναι μητέρα», δήλωσε.

Ο Ιμπραχίμ επανενώθηκε τώρα με τον πατέρα του στη Γάζα, αλλά ο Μπαντρ λέει ότι δυσκολεύονται να χτίσουν τη σχέση τους.

«Υποτίθεται ότι θα με φώναζε μπαμπά. Σήμερα, δεν λέει καν μπαμπά, ή κάτι άλλο. Του λέω να έρθει και με αγνοεί».

Ο Αραφάτ Αμπού Μασαγίκ, ειδικός σε θέματα ψυχικής υγείας από τη Γάζα, δήλωσε ότι, έπειτα από δύο χρόνια χωρισμού, είναι πολύ λογικό ότι θα χρειαστεί χρόνος να δημιουργηθεί δεσμός μεταξύ των γονέων και των παιδιών.

Η δύσκολη επανένωση

Η Μπισάν, ο Ιμπραχίμ και τα άλλα μωρά «όχι μόνο στερήθηκαν το μητρικό γάλα, αλλά και την αγκαλιά της μητέρας τους και την συναισθηματική ανάπτυξη που έρχεται μαζί με αυτή», δήλωσε ο Αμπού Μασαγίκ.

Η αποκατάσταση αυτού του δεσμού θέλει χρόνο. Κάποιες ημέρες, η Μπισάν και η Σούντους πηγαίνουν βόλτα στην παραλία της Γάζας. Πρόσφατα, κρατιόντουσαν χέρι-χέρι ενώ περπατούσαν εκεί που έσκαγε το κύμα. Η Μπισάν είχε ένα πλατύ χαμόγελο ενώ κοιτούσε τον ορίζοντα.

Τα βράδια είναι δυσκολότερα, αλλά τις φέρνουν ακόμα πιο κοντά, λέει η Σούντους. Όταν ακούγονται εκρήξεις στο μέσο της νύχτας, η Μπισάν ξυπνά και αναζητά τη φροντίδα της μητέρας της.

«Η Μπισάν άρχισε να καταλαβαίνει ποια είναι πραγματικά η μαμά, ποια είναι πραγματικά η δική της μαμά», δήλωσε η Σούντους. «Είμαι το μοναδικό πρόσωπο που είναι παρόν στη ζωή της. Είμαι αυτή που την ταΐζει, της αλλάζει ρούχα, της χτενίζει τα μαλλιά και παίζει μαζί της».