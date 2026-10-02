Μαίνεται η οργή των μαθητών στη Γαλλία: 400 σχολεία κλειστά και σχεδόν 3.000 συλλήψεις – Σοκάρει ο ξυλοδαρμός αστυνομικού

Δεν λέει να κοπάσει η οργή στη Γαλλία η οποία και βρίσκεται σε κατάσταση έντονης αναταραχής, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν με αιτήματα για περισσότερη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, καλύτερες υποδομές, περισσότερους εκπαιδευτικούς και μικρότερο αριθμό μαθητών στις τάξεις, έχουν εξελιχθεί σε ένα κύμα διαδηλώσεων και καταλήψεων, με σοβαρά επεισόδια σε αρκετές πόλεις.

Μόνο σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, λίγο περισσότερα από 400 σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τον υπουργό Παιδείας της Γαλλίας Εντουάρ Ζεφρέ. Παράλληλα, το κίνημα έχει επεκταθεί και στα πανεπιστήμια, με περίπου 30 πανεπιστημιουπόλεις να έχουν ενταχθεί στις κινητοποιήσεις των μαθητών.

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Η ένταση κλιμακώθηκε την Πέμπτη (01.10.2026), όταν το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε 1.949 προσαγωγές σε ολόκληρη τη χώρα. Την ίδια ημέρα καταγράφηκαν 305 τραυματισμοί αστυνομικών, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Οι μαθητές διαμαρτύρονται μεταξύ άλλων για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τις κακές υποδομές, τις πολυπληθείς τάξεις και τις συνθήκες φοίτησης. Το κίνημα, που αρχικά εκδηλώθηκε στην περιοχή του Παρισιού, εξαπλώθηκε γρήγορα σε ολόκληρη τη χώρα.

REUTERS/Sarah Meyssonnier

Reuters /Abdul Saboor

REUTERS/Sarah Meyssonnier

Έκτακτη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Λεκορνί

Μπροστά στην κλιμάκωση των επεισοδίων, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί συγκάλεσε την Πέμπτη έκτακτη διυπουργική σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η κυβέρνηση έκανε λόγο για μετατροπή των κινητοποιήσεων σε «αστική βία», ενώ οι Αρχές αποφάσισαν να απαγορεύσουν την Παρασκευή τις συγκεντρώσεις γύρω από τα σχολεία που παραμένουν κλειστά.

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Το γραφείο του πρωθυπουργού ζήτησε επίσης από τους υπουργούς να ακυρώσουν προγραμματισμένα ταξίδια, ώστε η κυβέρνηση να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση της κατάστασης.

REUTERS/Abdul Saboor

REUTERS/Noemie Olive

REUTERS/Tom Nicholson/File Photo

REUTERS/Tom Nicholson/File Photo

Στο μεταξύ, τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης καταγράφουν επεισόδια σε πολλές πόλεις. Στη Νάντη, μεταξύ άλλων, σημειώθηκαν πυρκαγιές σε σχολικό συγκρότημα, ενώ σε άλλες περιοχές καταγράφηκαν εμπρησμοί κάδων, συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις και καταστροφές. Στη Μασσαλία σημειώθηκε επίσης σοβαρό περιστατικό με καύσιμο που εκτοξεύτηκε κατά λάθος προς εκπαιδευτικούς.

Σάλος για την επίθεση σε γυναίκα αστυνομικό

Την ίδια ώρα, έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που καταγράφει επίθεση σε γυναίκα αστυνομικό κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα, η αστυνομικός βρέθηκε μόνη κοντά σε συγκεντρωμένους διαδηλωτές, οι οποίοι άρχισαν να την καταδιώκουν. Στη συνέχεια, ένας από αυτούς φέρεται να της έβαλε τρικλοποδιά, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος, ενώ άλλα άτομα την πλησίασαν και την κλώτσησαν. Το περιστατικό έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις και καταδίκες.

🚨🇫🇷 FLASH | À Paris, une policière poursuivie par plusieurs émeutiers a été mise à terre après avoir été fauchée par-derrière. https://t.co/j4TX62bHFG — Cerfia (@CerfiaFR) October 1, 2026

«Η εικόνα αυτής της νεαρής αστυνομικού, την οποία καταδιώκει ένα ουρλιαχτό πλήθος που κραυγάζει το μίσος του, την ρίχνει στο έδαφος και της επιτίθεται, είναι ανυπόφορη. Αυτές οι πράξεις αξίζουν παραδειγματικές τιμωρίες. Ας γνωρίζει ότι απόψε εκατομμύρια Γάλλοι της προσφέρουν τη θερμή υποστήριξή τους» έγραψε στο Χ η Μαρίν Λε Πεν.

L’image de cette jeune policière, poursuivie par une meute qui hurle sa haine, projetée à terre et molestée, est insoutenable.



Ces faits méritent des peines exemplaires. Qu’elle sache que ce soir, des millions de Français lui apportent un soutien chaleureux. pic.twitter.com/3yt96dydeH — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 1, 2026

Ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, δήλωσε: «Τα πλάνα με μια αστυνομικό να καταδιώκεται στους δρόμους και να δέχεται επίθεση από πλήθος ενώ βρίσκεται πεσμένη στο έδαφος σήμερα το πρωί στο Παρίσι δείχνουν τι έχει γίνει η Γαλλία έπειτα από δεκαετίες χαλαρότητας και μαζικής μετανάστευσης. Για πόσο ακόμη θα ανεχόμαστε αυτή τη βαρβαρότητα; Για πόσο ακόμη θα αφήνουμε τη χώρα μας να βυθίζεται χωρίς να αντιδρούμε;»

REUTERS/Tom Nicholson

Σοκάρει ένα ακόμη βίντεο που μια γυναίκα φέρεται να λέει στους διαδηλωτές να μην βανδαλίζουν την πόλη και ένας την καίει βάζοντας φωτιά σε σπρέι το οποίο ρίχνει στο πρόσωπό της.

A French woman tells one of the rioters a second or third-generation migrant—not to vandalize her city.



He responds by trying to set her face on fire.



France has committed suicide. Hindi pic.twitter.com/PRd2r2rPfx — Nayika .. (@nayika_nayika) October 2, 2026

Πολιτική αντιπαράθεση για τα επεισόδια

Η κατάσταση έχει πλέον μετατραπεί και σε αντικείμενο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Η κυβέρνηση και πολιτικοί της δεξιάς κατηγορούν τη La France Insoumise (LFI) του Ζαν-Λικ Μελανσόν ότι συμβάλλει στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Από την πλευρά της, η LFI απορρίπτει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι έχει καλέσει σε ειρηνικές διαδηλώσεις.

Ο Γάλλος ακροαριστερός Ζαν-Λυκ Μελανσόν / REUTERS / Tom Nicholson

Οι κινητοποιήσεις αποκτούν ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα καθώς η Γαλλία εισέρχεται σταδιακά σε προεκλογική περίοδο ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027. Παράλληλα, η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με οικονομικές πιέσεις και τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2027, γεγονός που προσθέτει ακόμη μία διάσταση στην κρίση.