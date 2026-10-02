Τζίπσι Ρόουζ Μπλάνσαρντ: Νεκρός σε ηλικία 34 ετών βρέθηκε ο σύντροφός της Κεν Ούρκερ

Νεκρός βρέθηκε ο σύντροφος της Τζίπσι Ρόουζ Μπλάνσαρντ, Κεν Ούρκερ, σε σπίτι στη Λουιζιάνα όπου βρέθηκε από μέλος της οικογένειάς του την ημέρα των γενεθλίων του, την 1η Οκτωβρίου.

Ο Κεν Ούρκερ ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε ηλικία 34 ετών στην Λουιζιάνα ήταν σύντροφος της Τζίπσι Ρόουζ Μπλάνσαρντ με την οποία είχαν φέρει στον κόσμο και μία κόρη, την Αουρόρα Ρέινα Ούρκερ, τον Δεκέμβριο του 2024.

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Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση της Τζίπσι Ρόουζ Μπλάνσαρντ έγινε γνωστή επειδή εκείνη ζούσε για χρόνια μία πραγματική κόλαση, από την ίδια της την μητέρα που έπασχε από το σύνδρομο Μινχάουζεν δια αντιπροσώπου και την «κρατούσε» για χρόνια «άρρωστη» για να τραβάει την προσοχή.

Η μητέρα τελικά μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου το 2015, στο σπίτι της στο Μιζούρι και για το φόνο, συνελήφθη εκείνη αλλά και ο φίλος της, Nicholas Godejohn τον οποίο είχε γνωρίσει μέσω του διαδικτύου.

Το Γραφείο του Σερίφη της Επαρχίας Lafourche επιβεβαίωσε στο PEOPLE για τον θάνατο του Ούρκερ ότι οι αστυνομικοί κλήθηκαν σε μια κατοικία στο Raceland γύρω στις 6:15 μ.μ., όπου και τον βρήκαν νεκρό. Οι συνθήκες πίσω από τον θάνατο του ερευνώνται.

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Σύμφωνα με το TMZ, η Μπλάνσαρντ είχε στείλει «χρόνια πολλά» στον σύντροφό της εκείνες τις ώρες και δεν είχε λάβει ποτέ καμία απάντηση. Λίγο αργότερα, τον βρήκαν αναίσθητο ο αδελφός της Τζίπσι, ο Ντίλαν, και η σύζυγός του, όταν έφτασαν στο σπίτι.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε για πρώτη φορά όταν η Μπλάντσαρντ βρισκόταν ακόμη στη φυλακή για τη δολοφονία της μητέρας της, Ντι Ντι Μπλάντσαρντ. Της έκανε πρόταση γάμου τον Οκτώβριο του 2018, και το ζευγάρι διέκοψε προσωρινά τον αρραβώνα του πριν επανασυνδεθεί τον Αύγουστο του 2019.

Αργότερα χώρισαν ξανά για αρκετά χρόνια, διάστημα κατά το οποίο η Μπλάντσαρντ παντρεύτηκε και χώρισε από τον πρώην σύζυγό της, Ράιαν Άντερσον.

Οι δυο τους τα ξαναβρήκαν τον Απρίλιο του 2024, «Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Απριλίου [2024] ήταν όταν πήγα να την επισκεφτώ για πρώτη φορά μετά την αποφυλάκισή της. Περάσαμε εκείνο το Σαββατοκύριακο μαζί και περάσαμε υπέροχα», είχε πει ο Ούρκερ.

Μετά από εκείνη την πρώτη συνάντηση, τα πράγματα εξελίχθηκαν ραγδαία όταν το ζευγάρι συναντήθηκε έναν μήνα αργότερα για να παρευρεθεί σε ένα φεστιβάλ τζαζ. «Λίγο μετά από αυτό, συνειδητοποιήσαμε ότι θα αποκτούσαμε ένα μωρό».