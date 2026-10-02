Bίντεο από την πτήση της Flydubai: Το μαχαίρωμα του πιλότου, η απότομη πτώση και η επέμβαση των επιβατών

Η πτήση FZ1073 της Flydubai, που εκτελούσε το δρομολόγιο Ντουμπάι – Τελ Αβίβ, μετατράπηκε σε εφιάλτη την Τετάρτη (30.09.2026), καθώς το αεροσκάφος πλησίαζε τα σύνορα της Ιορδανίας. Το ταξίδι πήρε ξαφνικά δραματική τροπή, όταν ξέσπασε καβγάς μεταξύ των δύο πιλότων.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον κυβερνήτη, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να αρχίσει να χάνει απότομα ύψος.

Μέσα στον πανικό που επικράτησε, κι αφού ο πιλότος, αν και μαχαιρωμένος, άνοιξε την πόρτα του κόκπιτ, επιβάτες και μέλη του πληρώματος απέτρεψαν μια πιθανή απόπειρα συντριβής του αεροσκάφους παίρνοντας τον έλεγχο του αεροσκάφους και σταματώντας την αιμορραγία του πιλότου.

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Οι εικόνες από το εσωτερικό του αεροσκάφους αποτυπώνουν τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στον αέρα:

Vol FlyDubai: les images des passagers qui prennent le contrôle de l'avion après l'attaque au couteau du pilote par son copilote pic.twitter.com/Okd32mIBNH — BFM (@BFMTV) October 2, 2026

«Δεν θα άφηνα άλλους να πεθάνουν»

Ο Ινδός πιλότος Σμιτ Ματσάρ, που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη του στο αεροσκάφος της Flydubai που είχε προορισμό το Ισραήλ, άνοιξε την πόρτα του πιλοτηρίου ώστε να μπορέσουν να μπουν στο χώρο επιβάτες και να σταματήσουν την απότομη απώλεια ύψους.

Μιλώντας μέσω βιντεοκλήσης με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους δήλωσε ότι δεχόταν ακόμη επίθεση από τον συγκυβερνήτη του, όταν συνειδητοποίησε ότι το αεροσκάφος έχανε απότομα ύψος και έπρεπε να κάνει κάτι για αυτό.

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«Ήμουν ξαπλωμένος στο πάτωμα τραυματισμένος, αλλά είπα στον εαυτό μου να κάνω μια τελευταία προσπάθεια για να ανοίξω την πόρτα από μέσα», είπε.

Έτσι ενεργοποίησε ένα μηχανισμό απασφάλισης στην πόρτα του πιλοτηρίου, επιτρέποντας στους επιβάτες να σπεύσουν σε βοήθεια.

«Στη συνέχεια επενέβησαν άλλοι και έπαιξαν επίσης ρόλο στον έλεγχο της κατάστασης. Φυσικά, πάλευα για τη ζωή μου, αλλά ταυτόχρονα ήξερα ότι δεν θα άφηνα άλλους να πεθάνουν», πρόσθεσε.