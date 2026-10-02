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Η Τουρκία προκαλεί με νέα εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου: Τέλος του 2026 ξεκινά η παράδοση των Tayfun Block 3

Σε μαζική παραγωγή τόσο η έκδοση Block 3 όσο και η 2
Η Τουρκία προκαλεί με νέα εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου: Τέλος του 2026 ξεκινά η παράδοση των Tayfun Block 3
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Τεράστια κεφάλαια στο πρόγραμμα ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων τύπου Tayfun έχει αναπτύξει η Τουρκία με την τουρκική αμυντική εταιρεία Roketsan και την Προεδρία Αμυντικών Βιομηχανιών της Τουρκίας (SSB) να πραγματοποιούν με επιτυχία την Πέμπτη (01.10.2026) νέα δοκιμαστική εκτόξευση στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

Μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας αναφέρουν πως οι αρμόδιοι αξιωματούχοι, δεν αποκάλυψαν ούτε την έκδοση του βαλλιστικού πυραύλου Tayfun που εκτοξεύθηκε ούτε τον στόχο αλλά ούτε την εμβέλεια της βολής.

Η νέα προκλητική εκτόξευση του Tayfun έγινε σε μια κρίσιμη συγκυρία για το εξοπλιστικό πρόγραμμα, στην οποία οι δύο νεότερες εκδόσεις των βαλλιστικών πυραύλων Block 2 και Block 3 βρίσκονται ήδη σε γραμμή μαζικής παραγωγής και μάλιστα οι παραδόσεις των Tayfun Block 3 αναμένεται να ξεκινήσουν μέχρι το τέλος του 2026, σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Roketsan, Μουράτ Ικιντζί.

Ο Τούρκος αξιωματούχος πρόσθεσε κιόλας ότι οι βαλλιστικοί πύραυλοι στην έκδοση Block 3 προορίζονται για στόχους όπως πολεμικά πλοία, οχυρωμένες θέσεις και στρατηγικής σημασίας υποδομές, αξιοποιώντας τη διατρητική πολεμική κεφαλή τους. Υπενθυμίζεται πως οι Tayfun έχουν εμβέλεια άνω των 280 χιλιομέτρων, μήκος 6,5 μέτρα και βάρος 2.300 κιλά.

Με πληροφορίες από onalert.gr

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