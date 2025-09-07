Κόσμος

Γάζα: Το Ισραήλ εξέδωσε νέα προειδοποίηση εκκένωσης για τους κατοίκους ενός κτιρίου

Πρόκειται για τη δεύτερη προειδοποίηση που εκδίδεται μέσα σε διάστημα μικρότερο των 24 ωρών για το ίδιο κτίριο στη Γάζα
Γάζα
Εικόνες δείχνουν το κτίριο να καταρρέει σε σύννεφο σκόνης και καπνού / REUTERS / Dawoud Abu Alkas

Νέα προειδοποίηση εκκένωσης προς τους κατοίκους ενός κτιρίου στην πόλη της Γάζας και για τις σκηνές που βρίσκονται περιμετρικά, εξέδωσαν οι IDF, καθώς το Ισραήλ κάλεσε για μία ακόμη φορά τη Χαμάς να παραδοθεί.

«Οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ θα χτυπήσουν σύντομα το κτίριο στη Γάζα, λόγω της παρουσίας τρομοκρατικών υποδομών της Χαμάς μέσα ή κοντά σε αυτό», είπε σήμερα (07.09.2025) ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των IDF, Αβιχάι Αντράι σε μια νέα προειδοποίηση.

Πρόκειται για τη δεύτερη προειδοποίηση που εκδίδεται μέσα σε διάστημα μικρότερο των 24 ωρών για το ίδιο κτίριο στη Γάζα, αλλά και για τις σκηνές που φιλοξενούν εκτοπισμένες οικογένειες.

Και χτες Σάββατο, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Συνταγματάρχης Αβιχάι Αντράι, προειδοποίησε όσους βρίσκονται κοντά στο κτίριο αλ-Ρούγια να φύγουν πριν από την έναρξη της επίθεσης.

Οι πολίτες λαμβάνουν οδηγίες να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας και να κατευθυνθούν στην «ανθρωπιστική ζώνη» που έχει οριστεί από το Ισραήλ στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Τουλάχιστον 31 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από την αυγή, δήλωσαν στο Al Jazeera πηγές στα νοσοκομεία της περιοχής.

Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται 29 άνθρωποι που σκοτώθηκαν στην πόλη της Γάζας.

Τελεσίγραφο προς τους κατοίκους

O στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε στους Παλαιστίνιους στην πόλη της Γάζας ότι πρέπει να την εγκαταλείψουν άμεσα για τον Νότο και πριν από τον βομβαρδισμό του ουρανοξύστη, καθώς οι Ισραηλινοί προελαύνουν βαθύτερα στη μεγαλύτερη αστική περιοχή της Λωρίδας της Γάζας.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις διεξάγουν μία επιθετική επιχείρηση στα προάστια της πόλης εδώ και εβδομάδες, μετά από τη διαταγή του Πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου που διέταξε το στρατό για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι η πόλη της Γάζας είναι ένα προπύργιο της Χαμάς και ότι η κατάληψή της είναι απαραίτητη, προκειμένου να ηττηθούν οι Παλαιστίνιοι ένοπλοι ισλαμιστές, καθώς η επίθεσή τους κατά του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, προκάλεσε τον πόλεμο.

