Το Ισραήλ ισοπέδωσε ουρανοξύστη στην Γάζα με καταστροφικό πλήγμα: «Ήταν κέντρο επιχειρήσεων της Χαμάς»

Αναρτήθηκαν βίντεο στα social media με την ισραηλινή επίθεση και το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε
Ισραηλινό πλήγμα στη Γάζα
Ισραηλινό πλήγμα στη Γάζα / REUTERS / Dawoud Abu Alkas

Συγκλονίζουν οι εικόνες από τα καταστροφικά πλήγματα που εξαπέλυσαν σήμερα (06.09.2025) οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας, βάζοντας στο στόχαστρο ένα πολυώροφο κτίριο το οποί, όπως υποστήριξαν, χρησιμοποιούσαν μαχητές της Χαμάς ως κέντρο επιχείρησεων.

Ειδικότερα, το Ισραήλ λίγο μετά τις 1 μ.μ (τοπική ώρα) εξέδωσε εντολή εκκένωσης στους κατοίκους πολυώροφου κτιρίου και της γύρω περιοχής του στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας, για να απομακρυνθούν, ενόψει επικείμενου πλήγματος στο κτίριο αυτό, που κρίθηκε «οχυρό» της Χαμάς.

«Επείγουσα προειδοποίηση στους κατοίκους της πόλης της Γάζας (…) και ιδιαίτερα σε αυτούς που βρίσκονται στο κτίριο Αλ Ρούγια (…) ή στις γειτονικές σκηνές» ανέφερε σε μήνυμά του που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιτσάι Αντραΐ, το οποίο συνοδευόταν από εικόνα από αέρος που έδειχνε το κτίριο να έχει σημαδευτεί με κόκκινο χρώμα.

«Οι (ισραηλινές) δυνάμεις θα επιτεθούν προσεχώς στο κτίριο εξαιτίας της παρουσίας τρομοκρατικών υποδομών (του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος) Χαμάς στο εσωτερικό ή κοντά» σε αυτό, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

 

Λίγο πριν τις 2 μ.μ. (τοπική ώρα) οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν ισοπεδωτικό πλήγμα εναντίον του κτιρίου, με βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media να δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Μάλιστα, οι IDF δήλωσαν ότι το συγκεκριμένο κτίριο χρησιμοποιούνταν από μαχητές της Χαμάς «ως κέντρο επιχειρήσεων για την συλλογή πληροφοριών, ενώ επίσης είχαν εγκαταστήσει εξοπλισμό επιτήρησης και σημεία παρατήρησης για να παρακολουθούν τις κινήσεις των ισραηλινών στρατευμάτων».

Ακόμα υποστήριξαν ότι «η Χαμάς είχε τοποθετήσει πολυάριθμους εκρηκτικούς μηχανισμούς κοντά στο κτίριο για να χτυπήσουν ισραηλινά στρατεύματα και πως είχαν κατασκευάσει υπόγειες εγκαταστάσεις και σήραγγες για την μεταφορά τρομοκρατικών δραστηριοτήτων».

Ο στρατός του Ισραήλ υπογραμμίζει ότι ελήφθησαν προληπτικά μέτρα πριν από την επίθεση για την ελαχιστοποίηση της ζημίας στους αμάχους, συμπεριλαμβανομένων εντολών εκκένωσης κατοίκων, καθώς επίσης πυρομαχικών ακριβείας.

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ κατέστρεψε χθες (05.09.2025) ένα ακόμα πολυώροφο κτίριο, γνωστό ως «Πύργο Μουστάχα» τον οποίο, όπως ισχυρίστηκαν, χρησιμοποιούσε η Χαμάς ως τρομοκρατική υποδομή.

