Γάζα: Το πέρασμα της Ράφα άνοιξε και οι πρώτοι Παλαιστίνιοι ασθενείς πήγαν στην Αίγυπτο για νοσηλεία

Σε θετική τροχιά φαίνεται πως μπαίνει η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, αφού το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα, στα σύνορα του παλαιστινιακού θύλακα με την Αίγυπτο χρησιμοποιείται όχι μόνο για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά για τις διακομιδές ασθενών.

Ειδικότερα, αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε σήμερα (03.02.2026) ότι πέντε πρώτοι ασθενείς απομακρύνθηκαν χθες Δευτέρα (02.02.2026) από τη Γάζα μέσω του περάσματος της Ράφας προς την Αίγυπτο, μετά την επαναλειτουργία του.

«Στις 2 Φεβρουαρίου 2026, ο ΠΟΥ και συνεργάτες του υποστήριξαν την ιατρική διακομιδή πέντε ασθενών και επτά συνοδών προς την Αίγυπτο μέσω του περάσματος της Ράφας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ, Κρίστιαν Λίντμαϊερ.

Yesterday, @WHO and partners supported the medical evacuation of 5 patients and 7 companions to #Egypt via the #Rafah Crossing — the first medical evacuation through this route since mid-March 2025. WHO’s role focused on ensuring the safe transfer of patients from #Gaza to the… pic.twitter.com/I1PeuY6cdq — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 3, 2026

«Αυτή ήταν η πρώτη ιατρική διακομιδή μέσω αυτής της οδού από κάποια στιγμή το 2025», πρόσθεσε ο ίδιος αναφερόμενος σε κάποιες απομακρύνσεις ασθενών από τη Γάζα που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα που διήρκεσε η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις αρχές του 2025.

Παλαιστίνιος ασθενής που μεταφέρεται στην Αίγυπτο / REUTERS / Ramadan Abed

Περισσότεροι από 18.500 ασθενείς αναμένουν να απομακρυνθούν από τον παλαιστινιακό θύλακα έπειτα από δύο χρόνια πολέμου, σημείωσε ο Λίντμαϊερ, εξηγώντας ότι υποφέρουν από τραύματα λόγω του πολέμου αλλά και από χρόνιες παθήσεις, όπως καρκίνος ή διαβήτης.

Εκπρόσωπος της UNICEF δήλωσε από την πλευρά του ότι από αυτούς τους ασθενείς οι 3.000 είναι παιδιά. Οι υγειονομικές αρχές της Γάζας επιλέγουν σε ποιους ασθενείς θα δώσουν προτεραιότητα, σημείωσε ο Λίντμαϊερ.

«Γνωρίζουμε ότι ασθενείς έχουν πεθάνει ουσιαστικά αναμένοντας να απομακρυνθούν (από τη Γάζα) και αυτό είναι κάτι φρικτό όταν ξέρεις ότι μόλις λίγα μίλια ή χιλιόμετρα πέρα από τα σύνορα αυτά είναι διαθέσιμη βοήθεια», πρόσθεσε.