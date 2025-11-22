Γάζα: Τους 21 έφτασαν οι νεκροί από τον τελευταίο βομβαρδισμό του Ισραήλ

Όλο και αυξάνεται ο απολογισμός των νεκρών μετά την τελευταία επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα με τελευταία ανακοίνωση της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, να μιλάει για 21 νεκρούς.

Οι βομβαρδιστικές επιθέσεις στη Γάζα δεν έχουν σταματημό, ενώ το Ισραήλ και η Χαμάς συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εύθραυστης εκεχειρίας.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι «ξεκίνησε να πλήττει τρομοκρατικούς στόχους της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας» απαντώντας σε αυτό που περιέγραψε ως επίθεση «ένοπλου τρομοκράτη» κατά των στρατιωτών της, τον οποίο και σκότωσε.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο ισραηλινός στρατός σκότωσε πέντε «υψηλόβαθμα στελέχη» της Χαμάς στις επιθέσεις του ισραηλινού στρατού που έγιναν ως απάντηση στην παραβίαση της εκεχειρίας από την παλαιστινιακή οργάνωση, σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά.

«Σήμερα, η Χαμάς παραβίασε εκ νέου την εκεχειρία στέλνοντας έναν τρομοκράτη στη ζώνη που ελέγχεται από το Ισραήλ» στη Γάζα «για να επιτεθεί κατά στρατιωτών, σε απάντηση, το Ισραήλ εξόντωσε πέντε υψηλόβαθμους τρομοκράτες της Χαμάς», αναφέρεται στην ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου που καλεί «τους μεσολαβητές να επιμείνουν ώστε η Χαμάς να τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός».