Γάζα: Τους 21 έφτασαν οι νεκροί από τον τελευταίο βομβαρδισμό του Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι ξεκίνησε τις επιθέσεις μετά από επίθεση «ένοπλου τρομοκράτη»
Μια λήψη από drone δείχνει την καταστροφή σε μια κατοικημένη γειτονιά, στην πόλη της Γάζας.
Μια λήψη από drone δείχνει την καταστροφή σε μια κατοικημένη γειτονιά, στην πόλη της Γάζας / Φωτογραφία αρχείου / REUTERS

Όλο και αυξάνεται ο απολογισμός των νεκρών μετά την τελευταία επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα με τελευταία ανακοίνωση της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, να μιλάει για 21 νεκρούς.

Οι βομβαρδιστικές επιθέσεις στη Γάζα δεν έχουν σταματημό, ενώ το Ισραήλ και η Χαμάς συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εύθραυστης εκεχειρίας.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι «ξεκίνησε να πλήττει τρομοκρατικούς στόχους της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας» απαντώντας σε αυτό που περιέγραψε ως επίθεση «ένοπλου τρομοκράτη» κατά των στρατιωτών της, τον οποίο και σκότωσε.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο ισραηλινός στρατός σκότωσε πέντε «υψηλόβαθμα στελέχη» της Χαμάς στις επιθέσεις του ισραηλινού στρατού που έγιναν ως απάντηση στην παραβίαση της εκεχειρίας από την παλαιστινιακή οργάνωση, σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά.

«Σήμερα, η Χαμάς παραβίασε εκ νέου την εκεχειρία στέλνοντας έναν τρομοκράτη στη ζώνη που ελέγχεται από το Ισραήλ» στη Γάζα «για να επιτεθεί κατά στρατιωτών, σε απάντηση, το Ισραήλ εξόντωσε πέντε υψηλόβαθμους τρομοκράτες της Χαμάς», αναφέρεται στην ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου που καλεί «τους μεσολαβητές να επιμείνουν ώστε η Χαμάς να τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός».

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τελεσίγραφο ΗΠΑ σε Ζελένσκι – «Υπογράψτε τώρα τη συμφωνία, η επόμενη θα είναι χειρότερη»
Η αμερικανική κυβέρνηση αναμένει από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχθεί σύντομα μια συμφωνία ειρήνης, παρά τις παραχωρήσεις που θεωρούνται απαράδεκτες από πολλούς Ευρωπαίους συμμάχους, γράφει ο Guardian
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ουκρανία: Τηλεφωνική επικοινωνία Μερτς με Τραμπ – «Έκανα απολύτως σαφή τη θέση της Ευρώπης», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος
Σε μια μακρά τηλεφωνική συνομιλία, ο καγκελάριος της Γερμανίας επέμεινε προς τον Αμερικανό πρόεδρο ότι η Ευρώπη είναι αναπόσπαστο μέρος οποιασδήποτε πρωτοβουλίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς
Ουκρανία: Οι ΗΠΑ εντείνουν τις επαφές γύρω από το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ – Ο Αμερικανός υπουργός Στρατού έφθασε στη Γενεύη για τις συνομιλίες
Ο Αμερικανός υπουργός Στρατού, Ντάνιελ Ντρίσκολ, βρίσκεται ήδη στη Γενεύη, ενώ Ευρωπαίοι σύμβουλοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι καταφθάνουν στην Ελβετία για να εξετάσουν το ειρηνευτικό σχέδιο που προωθεί η Ουάσινγκτον
Ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Ντάνιελ Ντρίσκολ
Ο Νόαμ Τσόμσκι φέρεται να είχε επαφές με τον Τζέφρι Έπσταϊν ακόμη και μετά την καταδίκη του
Σύμφωνα με έγγραφα που έδωσαν στη δημοσιότητα αμερικανοί βουλευτές, ο γνωστός γλωσσολόγος είχε επαφή με τον Τζέφρι Έπσταϊν ακόμη και μετά την καταδίκη του για σεξουαλική εκμετάλλευση ανήλικης, αποκαλύπτει ο Guardian
Ο Νοάμ Τσόμσκι
Το «σχέδιο θανάτου» δύο νεαρών από το Τέξας - Θα σκότωναν τους άντρες σε νησί της Αϊτής και θα έκαναν σκλάβους τα γυναικόπαιδα
Είχαν σχεδιάσει να στρατολογήσουν μέλη του άστεγου πληθυσμού της Ουάσιγκτον για να λειτουργήσουν ως μισθοφόροι και να τους βοηθήσουν να εισβάλουν στο νησί Γκονάβ
ΑΙΤΙ
Βρετανία: Ο Μπόρις Τζόνσον καταγγέλλει την έρευνα για την Covid-19 ως «απελπιστικά ασυνάρτητη»
Ο πρώην πρωθυπουργός απορρίπτει τα καυστικά πορίσματα της δημόσιας έρευνας, η οποία εκτιμά ότι χιλιάδες θάνατοι θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν το Ηνωμένο Βασίλειο είχε δράσει νωρίτερα
Ο Μπόρις Τζόνσον
Η Ρωσία αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο νέας συνάντησης μεταξύ Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ διαβεβαιώνει ότι τα κανάλια διαλόγου με την Ουάσινγκτον παραμένουν ανοικτά, παρά την έλλειψη προόδου στον πόλεμο της Ουκρανίας
Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα
