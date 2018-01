Γέννησε το μωρό της κολλητής της – Την είδε να πεθαίνει πριν το πάρει στην αγκαλιά της

Ήταν τον περασμένο χρόνο που οι δύο φίλες ήρθαν ακόμα πιο κοντά. Η Jes συμφώνησε να γίνει παρένθετη μητέρα για το μωρό της κολλητής της.

Η Bec Arena έδινε γενναία μάχη με την κυστική ίνωση και αγωνιζόταν να αποκτήσει παιδί με τον σύζυγό της Gareth. H Jes Brockie και ο σύζυγός της Jeremy αποφάσισαν να τους κάνουν το καλύτερο δώρο και να φέρουν στον κόσμο το παιδί τους.

Φρόντισαν όλοι μαζί να μοιραστούν τη χαρά τους φτιάχνοντας ένα βίντεο στο οποίο ανακοίνωναν τα ευχάριστα νέα της εγκυμοσύνης. «Δεν είναι μυστικό πως η κυστική ίνωση έκανε την προσπάθειά μας να γίνουμε γονείς δύσκολη. Έτσι το να περιμένουμε το μωρό μας σε λιγότερο από έξι μήνες μοιάζει σουρεαλιστικό. Είμαστε τυχεροί που έχουμε την Jes και την οικογένειά της να μας βοηθήσουν σε όλο αυτό. Η Jes ήταν φίλη για πάνω από 20 χρόνια και τώρα γίνεται η παρένθετη μητέρα που κυοφορεί και προστατεύει το μωρό μας.

Ο Gareth και εγώ δεν έχουμε λόγια να περιγράψουμε πόσο ευγνώμονες είμαστε στην Jes, τον Jeremy και τα παιδιά τους για το ταξίδι μαζί μας. Τους θεωρούμε πλέον οικογένεια και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ευτυχισμένοι που το μωρό μας θα έχει μια «έξτρα» οικογένεια».

Unbelievably proud of my wife @jessicabrockie to give up your time and body for someone else is incredibly special!It’s been such a great journey to be involved in and so glad we could do this side by side. To be able to help another family like this is so rewarding. #surrogacy pic.twitter.com/ZMIUimoUZZ

— Jeremy Brockie (@JRBrockie) January 20, 2018