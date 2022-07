Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους του Τμπιλίσι, της πρωτεύουσας της Γεωργίας, για να διαδηλώσουν υπέρ της ένταξης της χώρας στην ΕΕ και ζητούν την παραίτηση της κυβέρνησης επειδή την κατηγορούν ότι σε αυτή οφείλεται η αποτυχία της χώρας να λάβει καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη.

Μάλιστα, εκατοντάδες από αυτούς τους διαδηλωτές που ζητούν την παραίτηση της κυβέρνησης της Γεωργίας λόγω της ΕΕ, έχουν κατασκηνώσει έξω από το κοινοβούλιο στο Τμπιλίσι ενόψει μιας συνάντησης σήμερα (4.7.2022) μεταξύ των ηγετών του κινήματός τους και του πρωθυπουργού, Ιρακλί Γκαριμπασβίλι.

Το βράδυ περισσότεροι από 35.000 διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί μπροστά από το κοινοβούλιο, εμποδίζοντας την κυκλοφορία στη βασική οδική αρτηρία του Τμπιλίσι και κρατώντας σημαίες της ΕΕ και της Γεωργίας, καθώς και πανό που έγραφαν «Είμαστε η Ευρώπη».

Το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης και πολλές φιλοευρωπαϊκές οργανώσεις κάλεσαν σε διαδήλωση με στόχο να αυξήσουν την πίεση στο κυβερνών κόμμα, το Γεωργιανό Όνειρο, το οποίο κατηγορείται για αυταρχικές τάσεις και ότι επιδείνωσε τις σχέσεις της χώρας με τις Βρυξέλλες.

In #Tbilisi, #Georgia, there is a mass rally taking place in support of the country’s #EU orientation. The protesters demand implementation of a roadmap which would advance Georgia towards an EU candidate status; they also demand resignation of the PM.pic.twitter.com/J6CcjlKN0v