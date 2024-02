Γεωργία: Πτώση αερόστατου, 3 νεκροί – Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που διαλύεται

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το αερόστατο στο οποίο επέβαιναν προσέκρουσε σήμερα σε ηλεκτροφόρα καλώδια κοντά στο χωριό Ασούρετι, στην ανατολική Γεωργία.

Όπως μεταδίδει το πρώτο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης της Γεωργίας, το αερόστατο τύπου Cameron Z-315 προσέκρουσε σε καλώδια υψηλής τάσης, με αποτέλεσμα οι τρεις επιβαίνοντες να υποστούν ηλεκτροπληξία. Τα θύματα εντοπίστηκαν απανθρακωμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της γεωργιανής τηλεόρασης.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media προκαλεί σοκ. Σε αυτό φαίνεται το αερόστατο να έχει πάρει τρελή πορεία. Χτυπά στο έδαφος αλλά ξανασηκώνεται μερικά μέτρα, μέχρι να ξαναπάρει και πάλι μεγάλη κλήση. Στη συνέχεια η φωτιά που το σήκωνε δυναμώνει, και λόγο της κλίσης και του αέρα πηγαίνει όλη πάνω στους ανθρώπους. Τελικά διαλύεται εντελώς.

Shocking footage of today’s tragic hot air balloon crash in Georgia, resulting in the death of all three crew members.



