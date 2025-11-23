Γερμανία: 3η θέση στο European Best Sniper Team Competition 2025 η Ζ’ ΜΑΚ – Νέα μεγάλη διάκριση για την Ελλάδα στη Βαυαρία

Η Ελλάδα κατέκτησε μία από τις σημαντικότερες θέσεις στο European Best Sniper Team Competition 2025 στη Βαυαρία της Γερμανίας, με την ομάδα της Ζ’ ΜΑΚ των να ξεχωρίζει ανάμεσα σε δεκάδες συμμετοχές από όλη την Ευρώπη και τη συμμαχία του NATO.

Ο διαγωνισμός, που διεξήχθη στη Βαυαρία, θεωρείται πλέον το «Παγκόσμιο Κύπελλο» των στρατιωτικών ελεύθερων σκοπευτών στην Ευρώπη, με την Ελλάδα να βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες από την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, μέσα από συνεχείς βολές, ασκήσεις ημέρα και νύχτα και σενάρια που προσομοιάζουν πραγματικές επιχειρήσεις.

Διαγωνισμός-πρόκληση

Το European Best Sniper Team Competition διεξάγεται κάθε χρόνο υπό την αιγίδα της U.S. Army Europe & Africa και του 7th Army Training Command, σε μεγάλα πεδία ασκήσεων της Γερμανίας. Στόχος δεν είναι απλώς να αναδειχθεί η «καλύτερη» ομάδα, αλλά να δημιουργηθεί ένα ρεαλιστικό, πολυεθνικό «εργαστήριο» τακτικής, όπου ελεύθεροι σκοπευτές από δεκάδες χώρες δοκιμάζουν όπλα, τακτικές, διαδικασίες διοίκησης και συνεργασία σε σύνθετα σενάρια.

Στην τελευταία διοργάνωση στο Grafenwoehr, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του αμερικανικού στρατού, συμμετείχαν 35 ομάδες των δύο ανδρών από 22 χώρες, κάτι που αναδεικνύει το μέγεθος αλλά και τον ανταγωνισμό του θεσμού. Η κάθε ομάδα αποτελείται τυπικά από shooter και spotter, με σαφή κατανομή ρόλων: ο πρώτος αναλαμβάνει τη βολή, ο δεύτερος «διαβάζει» τον άνεμο, υπολογίζει απόσταση, διόρθωση, παρακολουθεί το πεδίο και καλύπτει το ζεύγος από πλευράς επιτήρησης.

Οι δοκιμασίες περιλαμβάνουν από βολές μεγάλης απόστασης με άγνωστη απόσταση στόχου, stress shoots υπό έντονη σωματική κόπωση, βολές μέσα από περιοριστικά εμπόδια, μέχρι αστικά σενάρια με μετακίνηση σε κτίρια, αναγνώριση στόχων και συνεργασία με άλλες δυνάμεις. Σε αρκετές ασκήσεις οι ομάδες καλούνται να κινηθούν για ώρα με πλήρη φόρτο, να εκτελέσουν ταχεία εκτίμηση τακτικής κατάστασης και να εμπλέξουν πολλαπλούς στόχους σε ελάχιστο χρόνο, με ποινή σε κάθε αστοχία.

Παράλληλα, ο διαγωνισμός είναι ενταγμένος στο ευρύτερο πλέγμα ασκήσεων DEFENDER 25, με τους Αμερικανούς να τονίζουν ότι τέτοιου είδους δραστηριότητες «χτίζουν ετοιμότητα, ενισχύουν τη διαλειτουργικότητα και το esprit de corps» μεταξύ Συμμάχων και εταίρων.

Η Ζ’ ΜΑΚ στην πρώτη γραμμή

Η ελληνική συμμετοχή προέρχεται από την Ζ’ Μοίρα Αμφίβιων Καταδρομών, μία από τις πιο εμβληματικές μονάδες της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ. Οι άνδρες αυτοί δεν είναι απλώς «καλοί σκοπευτές». Είναι αμφίβιοι καταδρομείς, εκπαιδευμένοι για να επιχειρούν μέρα και νύχτα, σε νησιά, βραχονησίδες και παράκτιες ζώνες, με περιορισμένα μέσα και σε συνθήκες έντονου καιρού δηλαδή στο φυσικό περιβάλλον των επιχειρήσεων στο Αιγαίο.

Η επιλογή των Ελεύθερων Σκοπευτών που στελεχώνουν την ομάδα δεν γίνεται τυχαία. Προηγείται εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης, συνεχείς βολές, έλεγχος φυσικής κατάστασης και κυρίως δυνατότητα να λειτουργούν υπό πίεση για πολλές ημέρες. Στη συνέχεια ακολουθεί στοχευμένη προετοιμασία για τις απαιτήσεις του διαγωνισμού:

εντατικές βολές σε αποστάσεις 600–1.000 μέτρων,

εφαρμογή τακτικών καμουφλάζ σε διαφορετικά περιβάλλοντα,

ασκήσεις με μετάβαση από θαλάσσιο σε χερσαίο περιβάλλον,

και σενάρια manhunt με περιορισμένο χρόνο αντίδρασης

Παράλληλα, η Ζ’ ΜΑΚ φέρει τη βαριά κληρονομιά της ελληνικής υπεροχής στους ελεύθερους σκοπευτές. Δεν είναι η πρώτη φορά που ελληνική ομάδα διακρίνεται: σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, το 2022 ελληνικά ζεύγη ελευθέρων σκοπευτών κατέκτησαν την 1η και 4η θέση, ενώ το 2023 πήραν 4η και 5η θέση, και το 2024 οι Έλληνες κατέλαβαν την 4η θέση ανάμεσα σε 45 ομάδες από 18 χώρες.

Η φετινή 3η θέση έρχεται, λοιπόν, ως συνέχεια μιας συστηματικής παρουσίας στο παγκόσμιο ράφι των κορυφαίων sniper teams.

Από το Top-10 στο βάθρο

Ήδη από τις πρώτες μέρες του διαγωνισμού, οι ενδείξεις ήταν ότι η ελληνική ομάδα διακρίνεται.Οι ενδιάμεσες αναρτήσεις του 7th Army Training Command στα social media εμφάνιζαν την Ελλάδα σταθερά μέσα στο Top-10 μετά την 3η ημέρα, μαζί με παραδοσιακά «βαριές» δυνάμεις του θεσμού, όπως η Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία, η Λετονία και ο Καναδάς.

Από εκεί και πέρα, η μάχη ήταν κυριολεκτικά βολή-βολή. Οι τελευταίες δύο ημέρες του διαγωνισμού παραδοσιακά «κλειδώνουν» την κατάταξη, καθώς περιλαμβάνουν τις πιο απαιτητικές ασκήσεις:

μακρινές βολές σε μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες,

σενάρια εντοπισμού και εμπλοκής με πολλαπλούς στόχους,

και συνδυαστικές δοκιμασίες όπου η φυσική κόπωση είναι εξίσου σημαντικός παράγοντας με την ικανότητα σκόπευσης

Η ελληνική ομάδα της Ζ’ ΜΑΚ όχι μόνο διατήρησε τη θέση της μέσα στην πρώτη δεκάδα, αλλά ανέβηκε τελικά στο βάθρο, κατακτώντας την 3η θέση στη συνολική κατάταξη σε έναν διαγωνισμό όπου το παραμικρό λάθος μπορεί να ρίξει μια ομάδα αρκετά σκαλοπάτια χαμηλότερα.

Η επίδοση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συνυπολογίσουμε ότι συμμετέχουν επαγγελματίες ελεύθεροι σκοπευτές από στρατούς με τεράστιους προϋπολογισμούς, με εξελιγμένα σκοπευτικά, σύγχρονα τυφέκια ακριβείας και ολόκληρα εκπαιδευτικά κέντρα αφιερωμένα στην εκπαίδευση sniper. Το γεγονός ότι η Ζ’ ΜΑΚ κινείται σταθερά σε αυτά τα επίπεδα αποδεικνύει πως η ελληνική “υπογραφή” δεν είναι τυχαία αλλά προϊόν σχολής.

Οι σκληρές δοκιμασίες πίσω από το μετάλλιο

Οι εικόνες και τα βίντεο από το Grafenwoehr δείχνουν τι αντιμετωπίζουν οι ομάδες: εναλλαγή από δασικό σε ανοιχτό πεδίο, λάσπη, βροχή, έντονος άνεμος και στόχοι που εμφανίζονται για λίγα δευτερόλεπτα σε διαφορετικές αποστάσεις.

Σε πολλά lanes – όπως το Iron Dawn και το Lethal Serpent – οι ελεύθεροι σκοπευτές πρέπει να κινηθούν σε μεγάλη απόσταση, να καταλάβουν κατάλληλες θέσεις βολής, να ταυτοποιήσουν σωστούς στόχους μέσα σε «θόρυβο» από μακέτες, ομοιώματα και παραπλανητικές φιγούρες, και να εκτελέσουν βολές με ελάχιστο χρόνο αντίδρασης.

Παράλληλα, υπάρχουν ασκήσεις που δοκιμάζουν:

τη συνεργασία shooter – spotter,

τη χρήση σύγχρονων βοηθημάτων (τηλεμετρικά laser, βαλλιστικά λογισμικά, πίνακες διόρθωσης), αλλά και

την ικανότητα λήψης απόφασης: να επιλέξεις ποιον στόχο θα εμπλέξεις πρώτο, ποιον θα αφήσεις για αργότερα, πώς θα διαχειριστείς τα πυρομαχικά και τον χρόνο

Η ελληνική ομάδα, όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία αλλά και από την εικόνα των προηγούμενων ετών, στηρίζεται σε έναν συνδυασμό:

Καλή βασική εκπαίδευση στα όπλα και τις διαδικασίες sniper της ΔΕΠ

Εμπειρία από το πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον του Αιγαίου – με δύσκολα εδάφη, μεταβλητό καιρό και περιοχές όπου η απόκρυψη και η υπομονή είναι κρίσιμες

Προσαρμοστικότητα, δηλαδή δυνατότητα γρήγορης μετάβασης από βολές μεγάλης απόστασης σε βολές μέσης/μικρής απόστασης, με αλλαγή ρυθμού και στάσεων βολής μέσα σε δευτερόλεπτα

Από το Grafenwoehr στο Αιγαίο

Η νέα διάκριση αποδεικνύει ότι οι ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις μπορούν να σταθούν ισότιμα – και συχνά να ξεχωρίσουν – απέναντι σε πολύ μεγαλύτερους και πλουσιότερους στρατούς. Η διαρκής παρουσία της Ελλάδας στις πρώτες θέσεις του European Best Sniper Team Competition δεν είναι συγκυριακή. Τα στοιχεία των προηγούμενων ετών (1η, 4η θέση το 2022, 4η–5η το 2023, 4η το 2024) δείχνουν συνέχεια, βάθος και «σχολή».

Οι ικανότητες που δοκιμάζονται στο Grafenwoehr δεν είναι «αποστειρωμένες» από το επιχειρησιακό περιβάλλον της Ελλάδας.

Αντίθετα, συνδέονται άμεσα με:

σενάρια υπεράσπισης νησιών και βραχονησίδων, όπου μικρές ομάδες πρέπει να κρατήσουν κρίσιμες θέσεις

αποστολές αθέατης επιτήρησης σε παραμεθόριες περιοχές και

αποτροπή εχθρικών ενεργειών μέσω της δυνατότητας στοχευμένων, ακριβών βολών σε μεγάλες αποστάσεις

Το γεγονός ότι η Ζ’ ΜΑΚ μπορεί να φέρνει τέτοια αποτελέσματα σε διεθνές επίπεδο όπβσ και το ΕΤΑ είναι μια έμπρακτη δήλωση αξιοπιστίας προς τους συμμάχους, αλλά και ένα σαφές μήνυμα αποτροπής προς όποιον πιθανό αντίπαλο παρακολουθεί προσεκτικά τέτοιες διοργανώσεις.

Για το ΓΕΕΘΑ , τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου και τη Διακλαδική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων η νέα διάκριση δεν είναι απλώς ένα ακόμα τρόπαιο. Αποτελεί:

πιστοποίηση της επένδυσης που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στις Ειδικές Δυνάμεις

επιβεβαίωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης που τρέχουν σε συνεργασία με συμμάχους και

ένδειξη ότι η διαλειτουργικότητα με τους στρατούς του ΝΑΤΟ βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο

Ταυτόχρονα, τέτοιες επιτυχίες λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής ηθικού στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Για κάθε καταδρομέα, αλεξιπτωτιστή ή πεζοναύτη που βλέπει συναδέλφους του να ανεβαίνουν στο βάθρο, δημιουργείται ένα ισχυρό παράδειγμα.

Η επόμενη μέρα για τους Έλληνες snipers

Η 3η θέση στο European Best Sniper Team Competition 2025 αποτελεί κίνητρο.Για τη Ζ’ ΜΑΚ, το επόμενο βήμα είναι να κεφαλαιοποιήσει την εμπειρία που αποκόμισε:

να μεταφέρει τεχνογνωσία στο υπόλοιπο προσωπικό της Μοίρας

να ενσωματώσει καλές πρακτικές που είδε από άλλους στρατούς

και να προσαρμόσει – όπου χρειάζεται – τις δικές της μεθόδους

Σε μια εποχή όπου ο πόλεμος αλλάζει μορφή – με drones, δίκτυα αισθητήρων, stand–off όπλα και κυβερνοχώρο κάποιοι θεωρούν ότι οι Ελεύθεροι Σκοπευτές θεωρούνται ξεπερασμένοι. Στην πραγματικότητα συμβαίνει το αντίθετο καθώς όσο πιο σύνθετο γίνεται το πεδίο μάχης, τόσο μεγαλύτερη αξία έχει ο άνθρωπος που μπορεί να πάρει τη δύσκολη απόφαση, να κάνει τον ακριβή υπολογισμό, να εκτελέσει τη βολή που θα κρίνει μια αποστολή.

Πηγή: Κώστας Σαρικάς / onalert.gr