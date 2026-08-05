Κόσμος

Γερμανία: Αεροσκάφος cargo συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο κοντά στο αεροδρόμιο της Λειψίας

Η γερμανική αστυνομία είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι διενεργείται έρευνα για ύποπτο αντικείμενο που εντοπίσθηκε στον διάδρομο απογείωσης/προσγείωσης
Γερμανία: Αεροσκάφος cargo συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο κοντά στο αεροδρόμιο της Λειψίας
Γερμανία: Αεροσκάφος cargo συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο κοντά στο αεροδρόμιο της Λειψίας / ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Αεροσκάφος cargo της DHL συγκρούσθηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Λειψίας, στην Γερμανία, σύμφωνα με το Reuters.

Το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας έγινε το πρωί της Τετάρτης (05.08.2026), με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να κατευθυνθεί προς το αεροδρόμιο του Αννόβερου όπου και πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση.

Η γερμανική αστυνομία είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι διενεργείται έρευνα για ύποπτο αντικείμενο που εντοπίσθηκε στον διάδρομο απογείωσης/προσγείωσης του αεροδρόμιου της Λειψίας έπειτα από περιστατικό κατά την διάρκεια της νύκτας που προκάλεσε προσωρινή διακοπή των δραστηριοτήτων στο αεροδρόμιο.

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