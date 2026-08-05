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Ινδία: 12 τραυματίες από αναταράξεις σε πτήση της Air India – Επιβάτες χτυπούσαν το κεφάλι τους στην οροφή

Επιβάτης της πτήσης περιέγραψε ότι το αεροσκάφος ταρακουνιόταν για περίπου δύο με τρία λεπτά και είχε πάρει έντονη κλίση
12 τραυματίες από αναταράξεις σε πτήση της Air India - Επιβάτες χτυπούσαν το κεφάλι τους στην οροφή
12 τραυματίες από αναταράξεις σε πτήση της Air India - Επιβάτες χτυπούσαν το κεφάλι τους στην οροφή / X
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Πτήση τρόμου στην Ινδία με 12 επιβάτες να τραυματίζονται όταν για κάποια λεπτά το αεροσκάφος έπεσε σε αναταράξεις άρχισε να ταρακουνιέται για αρκετά λεπτά.

Το περιστατικό συνέβη την Τρίτη (04.08.2026) σε πτήση της Air India από Ταϊλάνδη προς Ινδία, περίπου 90 λεπτά μετά την απογείωσή του.

Βίντεο από το εσωτερικό του αεροσκάφους δείχνει έντρομους επιβάτες, ανάμεσά τους έναν άνδρα με το χέρι σε νάρθηκα, να παρακολουθούν με αγωνία το αεροπλάνο να σείεται βίαια.

Επιβάτης της πτήσης περιέγραψε ότι το αεροσκάφος ταρακουνιόταν για περίπου δύο με τρία λεπτά και είχε πάρει έντονη κλίση, προσθέτοντας ότι πολλοί επιβάτες κοιμούνταν εκείνη τη στιγμή.

Οι 134 επιβάτες της πτήσης AI2379 αισθάνθηκαν ξαφνική απώλεια ύψους, καθώς το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος με ορισμένους που δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας να χτυπούν το κεφάλι τους στην οροφή της καμπίνας, αναφέρει η Daily Mail.

Παρά το περιστατικό, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ίντιρα Γκάντι του Νέου Δελχί περίπου στις 11:00 τοπική ώρα. Εκεί ασθενοφόρα και διασώστες παρέλαβαν τους τραυματίες επιβάτες που αποβιβάστηκαν με φορεία και αναπηρικά αμαξίδια ενώ ορισμένοι έφεραν επιδέσμους στο κεφάλι.

Στη συνέχεια διακομίστηκαν σε νοσοκομείο όπου τους χορηγήθηκαν οι πρώτες βοήθειες με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι τουλάχιστον ένας εξ αυτών υπέστη κάταγμα στη σπονδυλική στήλη.

Η Air India ανακοίνωσε ότι η πτήση της Τρίτης (04.08.2026) αντιμετώπισε ένα «σύντομο περιστατικό αναταράξεων» κατά τη διάρκεια της πτήσης, αποδίδοντας το συμβάν σε αιφνίδια μεταβολή του υψομέτρου στο οποίο πετούσε το Airbus 320, πριν το πλήρωμα καταφέρει να επαναφέρει πλήρως τον έλεγχο του αεροσκάφους.

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