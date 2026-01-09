Κόσμος

Γερμανία: «Απαράδεκτη» θεωρεί την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα το 72% των πολιτών

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της γερμανικής κρατικής τηλεόρασης μόνο το 15% των ερωτηθέντων θεωρεί πλέον αξιόπιστο εταίρο της ΗΠΑ επί προεδρίας Τραμπ
Γερμανοί διαδηλωτές κατά της επίθεσης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Γερμανοί διαδηλωτές κατά της επίθεσης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα / REUTERS / Fariha Farooqui

Με πολύ κακό μάτι έχει πάρει πλειοψηφία των πολιτών στη Γερμανία την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση «Absolute Resolve» στη Βενεζουέλα που είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Την ίδια στιγμή, οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την Γροιλανδία, μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα, έχει προκαλέσει ιδιαίτερο προβληματισμό και ανησυχία στη Γερμανία για τα θέματα ασφαλείας στην Ευρώπη.

Ειδικότερα, αδικαιολόγητες θεωρεί η γερμανική κοινή γνώμη τις αμερικανικές ενέργειες στη Βενεζουέλα, ενώ εμφανίζεται διχασμένη σχετικά με την αντίδραση του Βερολίνου σε αυτές. 

Σύμφωνα με το τελευταίο DeutschlandTrend της Infratest dimap για λογαριασμό του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, το 72% των Γερμανών χαρακτηρίζει αδικαιολόγητη την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ενώ μόνο το 12% εκφράζει αντίθετη άποψη. Αντίστοιχα, το 2003 το 80% θεωρούσε αδικαιολόγητη την επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράκ, υπενθυμίζει το ARD.

Σχετικά με την αντίδραση της Γερμανίας και της ΕΕ στην επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, το 50% δηλώνει ότι «πρέπει να καταδικάσουν σθεναρά, ακόμη και εάν εκνευρίσουν τον Τραμπ» και το 39% ότι «θα πρέπει να παραμείνουν συγκρατημένες ώστε να μην προκαλέσουν» τον Αμερικανό πρόεδρο. Μόνο το 15% των ερωτηθέντων θεωρεί πλέον αξιόπιστο εταίρο της ΗΠΑ, με την αντίθετη γνώμη να φθάνει στο 76%.

Ως πλέον αξιόπιστοι εταίροι για τη Γερμανία αναδεικνύονται τώρα η Γαλλία με 78% και η Βρετανία με 74%. Η Ρωσία βρίσκεται στο τέλος της κατάταξης, με 9%. Το 84% δηλώνει επίσης «λίγο» έως «καθόλου» ικανοποιημένο από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Γερμανοί φαίνονται επίσης σε ποσοστό 70% πεπεισμένοι ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν μπορούν πλέον να βασίζονται στις ΗΠΑ. Αντίθετη γνώμη εκφράζει το 20%.

Το 53% δηλώνει ακόμη ότι η Γερμανία πρέπει να περιορίσει την εξάρτησή της από το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει δική της στρατιωτική δύναμη, με το 34% να διαφωνεί.

Στο ερώτημα για τις ανησυχίες που σχετίζονται με την εξωτερική πολιτική, οι ερωτηθέντες δηλώνουν σε ποσοστό 81% ότι ανησυχούν για την αυξανόμενη επικράτηση του δικαίου του ισχυρότερου, το 69% για την ασφάλεια της Ευρώπης και το 62% για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Η εσωτερική πολιτική σκηνή

Στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου, η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) διατηρεί το προβάδισμα με 28% (+1) και ακολουθεί η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) με 25% και χωρίς μεταβολή του ποσοστού της.

Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) βρίσκεται στο 13% (-1), οι Πράσινοι χωρίς μεταβολή στο 12%, όπως και η Αριστερά στο 10%.

Μόνο το 20% δηλώνει «ικανοποιημένο» και «πολύ ικανοποιημένο» από το έργο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ενώ το 78% δηλώνει «λίγο» ή «καθόλου» ικανοποιημένο.

Η κυβέρνηση ωστόσο έχει βελτιώσει αισθητά την εικόνα της στο μεταναστευτικό, με το 32% να εκφράζει θετική γνώμη (+23) και το 61% αρνητική (-24).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
337
161
119
117
102
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Βίντεο – «σκάνδαλο» στην Κύπρο: «Δεν αμφισβητούμε τις συνομιλίες αλλά έγινε κακόβουλη επεξεργασία» λέει η κυβέρνηση
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν ήδη την προέλευση του οπτικοακουστικού υλικού και εντός της ημέρας αναμένεται η τεχνική έκθεση για την αυθεντικότητά του
Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης
Ανάλυση: Γιατί βυθίζεται τώρα στο χάος το Ιράν, τι προκάλεσε την εξέγερση και σε τι διαφέρουν αυτές οι διαδηλώσεις από τις προηγούμενες
Η κατάρρευση του νομίσματος και ο εκρηκτικός πληθωρισμός, ειδικά στα τρόφιμα, πυροδοτούν τη λαϊκή οργή για 13η μέρα - Ο Τραμπ απειλεί τον Χαμενεΐ - Τουλάχιστον 45 νεκροί, κάηκαν κυβερνητικά κτίρια, κόπηκε η επικοινωνία
Χάος με νεκρούς στο Ιράν
Ενός λεπτού σιγή στην Ελβετία το μεσημέρι για τους 40 νεκρούς στο Κραν Μοντανά - «Εθνική απώλεια χαραγμένη για πάντα στο μυαλό μας»
«Μια απώλεια, μια μεγάλη εθνική απώλεια χαραγμένη για πάντα στο μυαλό μας» έγραψε κάποιος στο βιβλίο συλλυπητηρίων για τα θύματα της τραγωδίας
Τραγωδία στο Κραν Μοντανά
Newsit logo
Newsit logo