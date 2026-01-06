Γερμανία: Διαλύθηκε ο κυβερνητικός συνασπισμός στο Βρανδεμβούργο

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Γερμανία, με το ομόσπονδο κρατίδιο του Βρανδεμβούργου να αντιμετωπίζει σοβαρή πολιτική αφού κατέρρευσε ο κυβερνητικός συνασπισμός.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός του Βρανδεμβούργου, Ντίτμαρ Βόιντκε, ανακοίνωσε σήμερα (06.01.2025) ότι διαλύθηκε ο κυβερνητικός συνασπισμός του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) και της Συμμαχίας Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW), προκαλώντας πολιτικές αναταράξεις στη Γερμανία.

Είχε προηγηθεί η αποχώρηση τριών βουλευτών του BSW, που είχε ως αποτέλεσμα η κυβέρνηση να χάσει την πλειοψηφία της.

«Δεν υπάρχει πλέον βάση για συνεργασία. Πολλά πράγματα που έπρεπε να γίνουν στο κρατίδιο εφαρμόστηκαν ήδη – όπως ένας βιώσιμος προϋπολογισμός. Παρ ‘όλα αυτά, το έργο του συνασπισμού έχει επισκιαστεί από συνεχείς συγκρούσεις εντός του BSW, το οποίο δεν είναι πλέον πρόθυμο να αναλάβει σαφή δέσμευση στον συνασπισμό», δήλωσε ο κ. Βόιντκε.

Ο ίδιος ωστόσο διαβεβαίωσε ότι δεν τίθεται ζήτημα ακυβερνησίας για το κρατίδιο, καθώς σε πρώτη φάση οι υπουργοί θα παραμείνουν στις θέσεις τους, ενώ θα λειτουργήσει μια de facto κυβέρνηση μειοψηφίας.

Ο Ντίτμαρ Βόιντκε ανακοίνωσε επίσης ότι θα πραγματοποιήσει συνομιλίες με το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) προκειμένου να διερευνήσει την προοπτική σχηματισμού νέου κυβερνητικού συνασπισμού.

Μέχρι τώρα δεν υπήρχε η απαραίτητη πλειοψηφία για έναν τέτοιο συνασπισμό, αλλά αυτό άλλαξε με την παραίτηση του υπουργού Οικονομικών Ρόμπερτ Κρούμπαχ από το BSW τη Δευτέρα και τις παραιτήσεις άλλων δύο μελών του κοινοβουλίου του κρατιδίου από την παράταξη BSW, οι οποίες ανακοινώθηκαν σήμερα.