Κόσμος

Γερμανία: Δύο νεκροί σε επίθεση σε σχολείο στο Βρανδεμβούργο – Συνελήφθη ο δράστης

Θύματα είναι μια 18χρονη μαθήτρια και ένας 30χρονος άνδρας
Police secures the area near the Israeli consulate after German police opened fire on a suspect who appeared to be carrying a gun near the Israeli consulate and a Nazi history museum in central Munich, Germany, September 5, 2024. REUTERS/Gintare Karpaviciute
Αστυνομία της Γερμανίας / Reuters / φωτογραφία αρχείου
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Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (27.08.2026) σε ιδιωτικό σχολείο στην περιοχή Γκόζεν- Νόι Τσιτάου του Βρανδεμβούργου, μετέδωσε η τοπική εφημερίδα Märkische Allgemeine Zeitung.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο δράστης της επίθεσης στο Βρανδεμβούργο έχει συλληφθεί και στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι τα θύματα είναι μια 18χρονη μαθήτρια και ένας 30χρονος άνδρας και ότι ο 19χρονος δράστης ήταν ο πρώην σύντροφος της μαθήτριας.

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