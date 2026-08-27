Ντόναλντ Τραμπ: Παγώνουν οι βίζες μετανάστευσης στις ΗΠΑ – Έως 200.000 βίζες στο στόχαστρο

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αναστέλλει προσωρινά τα ραντεβού για βίζες μετανάστευσης στις αμερικανικές πρεσβείες και τα προξενεία σε όλο τον κόσμο, ενώ την ίδια στιγμή προωθεί ξεχωριστό σχέδιο για την ανάκληση έως και 200.000 τουριστικών και επαγγελματικών βίζων.

Το νέο μέτρο αφορά ανθρώπους που βρίσκονται εκτός Ηνωμένων Πολιτειών και επιδιώκουν να μεταναστεύσουν μόνιμα στη χώρα.

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Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επικαλείται την ανάγκη εκπαίδευσης των προξενικών υπαλλήλων σε αυστηρότερους κανόνες ελέγχου, με ιδιαίτερη έμφαση στο κατά πόσο οι αιτούντες είναι πιθανό να εξαρτηθούν από δημόσιες παροχές στις ΗΠΑ.

Η εξέλιξη επηρεάζει κυρίως τις οικογενειακές και άλλες κατηγορίες immigrant visas και αφήνει χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονται ήδη στη διαδικασία να περιμένουν νέα ημερομηνία για τη συνέντευξή τους. Σύμφωνα με το Associated Press, η παύση αναμένεται να ισχύσει έως τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Τι ακριβώς παγώνει

Η απόφαση δεν αφορά όλες τις αμερικανικές βίζες.

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Στο επίκεντρο βρίσκονται οι immigrant visas, δηλαδή οι θεωρήσεις που συνδέονται με τη μόνιμη εγκατάσταση στις ΗΠΑ. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, άνθρωποι που μεταναστεύουν μέσω οικογενειακής επανένωσης ή συγκεκριμένων κατηγοριών απασχόλησης.

Οι τουριστικές, φοιτητικές και άλλες μη μεταναστευτικές βίζες δεν αποτελούν μέρος της συγκεκριμένης παγκόσμιας αναστολής.

Η αλλαγή αφορά κυρίως το στάδιο των προξενικών ραντεβού και της αξιολόγησης των αιτήσεων. Οι υποθέσεις δεν μετατρέπονται αυτομάτως σε απορρίψεις, αλλά η διαδικασία καθυστερεί καθώς οι προξενικοί υπάλληλοι καλούνται να εκπαιδευτούν στις νέες οδηγίες.

Το «public charge» στο επίκεντρο

Βασικό στοιχείο της νέας προσέγγισης είναι η αυστηρότερη εφαρμογή της αρχής του public charge.

Πρόκειται για την αξιολόγηση του κατά πόσο ένας άνθρωπος που ζητά να μεταναστεύσει στις ΗΠΑ είναι πιθανό να εξαρτηθεί από δημόσια οικονομική ή άλλη κρατική υποστήριξη.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη δηλώσει ότι θέλει οι μετανάστες να είναι οικονομικά αυτοδύναμοι. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προχωρά τώρα σε εκπαίδευση των προξενικών υπαλλήλων ώστε η αξιολόγηση να γίνεται με πιο αυστηρό και ενιαίο τρόπο.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή έρχεται μετά από προηγούμενη προσπάθεια της κυβέρνησης να αναστείλει την επεξεργασία immigrant visas για πολίτες 75 χωρών με επίκληση αντίστοιχων ανησυχιών για την εξάρτηση από δημόσιες παροχές.

Εκείνη η πολιτική αντιμετώπισε δικαστική προσφυγή και ομοσπονδιακό δικαστήριο έκρινε ότι η κυβέρνηση είχε υπερβεί τη νόμιμη εξουσία της.

Η νέα παγκόσμια παύση παρουσιάζεται διαφορετικά από την προηγούμενη, καθώς δεν στηρίζεται σε κατάλογο εθνικοτήτων αλλά στην εκπαίδευση και την αναθεώρηση της διαδικασίας ελέγχου των αιτήσεων.

Έως 200.000 βίζες B1 και B2 μπορεί να ανακληθούν

Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ κινείται εναντίον μιας διαφορετικής κατηγορίας θεωρήσεων.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προετοιμάζει την ανάκληση έως και 200.000 βίζων B1 και B2, δηλαδή επαγγελματικών και τουριστικών θεωρήσεων, από αλλοδαπούς που έχουν υποβάλει ή υποβάλλουν αίτηση ασύλου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το μέτρο είναι διαφορετικό από το παγκόσμιο πάγωμα των immigrant visas και δεν σημαίνει ότι 200.000 άνθρωποι χάνουν αυτομάτως το δικαίωμα παραμονής τους στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Associated Press, η ανάκληση των συγκεκριμένων βίζων θα μπορούσε να αποτελέσει τη μεγαλύτερη μαζική ανάκληση βίζας στην ιστορία των ΗΠΑ. Η διαδικασία αναμένεται να γίνει σταδιακά και είναι πιθανό να αντιμετωπίσει δικαστικές προσφυγές.

Η λογική της κυβέρνησης είναι ότι οι συγκεκριμένες βίζες προορίζονται για προσωρινή είσοδο στις ΗΠΑ και όχι για ανθρώπους που χρησιμοποιούν τη διαδικασία ασύλου προκειμένου να παραμείνουν στη χώρα.

Χιλιάδες αιτούντες περιμένουν νέα ημερομηνία

Για όσους έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία για immigrant visa, το άμεσο αποτέλεσμα είναι η αβεβαιότητα γύρω από τα προξενικά ραντεβού.

Αιτούντες που είχαν προγραμματισμένες συνεντεύξεις ενδέχεται να χρειαστεί να περιμένουν νέα ημερομηνία, ενώ δεν έχει δοθεί ακόμη πλήρες χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή στην κανονική διαδικασία.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ υποστηρίζει ότι η παύση συνδέεται με την εκπαίδευση των υπαλλήλων και την προσπάθεια να εφαρμόζονται με συνέπεια τα νέα κριτήρια.

Για τους ανθρώπους που περιμένουν οικογενειακή επανένωση ή τη δυνατότητα να μετακομίσουν μόνιμα στις ΗΠΑ, η αλλαγή μεταφράζεται σε επιπλέον αναμονή σε μια διαδικασία που ήδη μπορεί να διαρκεί μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μία ευρύτερη αλλαγή στη μεταναστευτική πολιτική

Οι δύο κινήσεις αποτελούν διαφορετικά μέτρα, αλλά κινούνται στην ίδια κατεύθυνση: αυστηρότερο έλεγχο όχι μόνο όσων εισέρχονται παράνομα στις ΗΠΑ, αλλά και ανθρώπων που επιχειρούν να εισέλθουν ή να παραμείνουν στη χώρα μέσω νόμιμων διαδικασιών.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει διευρύνει τους ελέγχους στις θεωρήσεις εισόδου, στις αιτήσεις ασύλου και στις διαδικασίες μόνιμης μετανάστευσης. Η νέα παγκόσμια παύση των immigrant visa appointments μεταφέρει πλέον αυτή την πολιτική και στο στάδιο της προξενικής αξιολόγησης.

Το επόμενο κρίσιμο σημείο είναι η επανεκκίνηση των ραντεβού για τις βίζες μετανάστευσης και ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστούν στην πράξη τα αυστηρότερα κριτήρια του «public charge».

Μέχρι τότε, οι αιτούντες που βρίσκονται ήδη στη διαδικασία θα συνεχίσουν να περιμένουν τις οδηγίες των αμερικανικών προξενικών αρχών.