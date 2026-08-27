Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ πλήρωσαν 120.000$ για να πάνε με ιδιωτικό τζετ στη Βρετανία – Στα Cotswolds πιθανότατα το νέο τους σπίτι, φωτογραφίες

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ξόδεψαν εξαψήφιο ποσό για να ταξιδέψουν με ιδιωτικό τζετ από το Λος Άντζελες στο Μπέρμιγχαμ.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Page Six, το ζευγάρι ναύλωσε ιδιωτικό αεροσκάφος μέσω της Planet 9, μιας διεθνούς εταιρείας ιδιωτικών αερομεταφορών. Εκτιμάται ότι το κόστος ανέρχεται σε 12.000 δολάρια την ώρα, για μια πτήση διάρκειας περίπου 10 ωρών.

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Το αεροσκάφος διαθέτει δύο μπάνια, άνετους χώρους για έως 13 επιβάτες, πέντε κρεβάτια με δυνατότητα φιλοξενίας έξι ατόμων, καθώς και χώρο για 12 έως 15 μεσαίου μεγέθους βαλίτσες. Πρόκειται για ένα Bombardier Global Express XRS, το οποίο ανακαινίστηκε το 2023.

Πηγή δήλωσε στο Page Six ότι ο Χάρι και η Μέγκαν επέλεξαν το ιδιωτικό τζετ προκειμένου να μπορέσουν να ταξιδέψουν μαζί με τα δύο σκυλιά της οικογένειας.

Σύμφωνα με το People, οι κότες της οικογένειας θα παραμείνουν στο σπίτι τους στο Μοντεσίτο στην Καλιφόρνια. Το κοτέτσι τους, το οποίο ονομάζεται «Archie’s Chick Inn», από τον 7χρονο γιο τους Άρτσι, είχε προβληθεί και στην εκπομπή της Μαρκλ στο Netflix, «With Love, Meghan». Το ζευγάρι έχει επίσης μια 5χρονη κόρη, τη Λίλιμπετ.

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Η επιστροφή στη Βρετανία

Ο Χάρι και η Μέγκαν προκάλεσαν έκπληξη όταν ανακοίνωσαν ότι επιστρέφουν στη Βρετανία για «παρατεταμένο χρονικό διάστημα», έξι χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τη χώρα και τη μετακόμισή τους στην Καλιφόρνια.

Πηγή ανέφερε ότι το Παλάτι είχε ενημερωθεί για την απόφαση, ενώ ο βασιλιάς Κάρολος γνώριζε ότι ο Χάρι και η Μέγκαν θα επέστρεφαν στη Βρετανία, λίγες ημέρες πριν γίνει γνωστή δημοσίως η είδηση.

Σύμφωνα με πηγή του Page Six, «ο Κάρολος είναι ο λόγος που επιστρέφουν», ενώ ο Βρετανός μονάρχης φέρεται να ανυπομονεί να περάσει περισσότερο χρόνο με τον γιο και τη νύφη του.

Χάρι και Μέγκαν / REUTERS / Hollie Adams / File Photo

Όπως έχει αναφερθεί, η οικογένεια θα εγκατασταθεί σε «μη βασιλική κατοικία» και το ζευγάρι θα συνεχίσει τις επαγγελματικές και επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Ο Χάρι και η Μέγκαν δεν πρόκειται να επιστρέψουν στα καθήκοντα των εργαζόμενων μελών της βασιλικής οικογένειας.

Τα παιδιά τους αναμένεται να ξεκινήσουν σχολείο στην Αγγλία.

Ο Χάρι και η Μέγκαν αποχώρησαν από τα επίσημα βασιλικά τους καθήκοντα το 2020.

REUTERS / Hannah McKay

REUTERS / Hannah McKay

Η νέα κατοικία της οικογένειας δεν έχει επίσης αποκαλυφθεί. Το χωριό Broadway στο παραμυθένιο Κότσγουλντς (Cotswolds) της Βρετανίας έχει αναφερθεί ως πιθανή περιοχή για να εγκατασταθούν, σε ιδιωτικό ακίνητο μακριά από το Λονδίνο.

REUTERS / Hannah McKay

REUTERS / Hannah McKay

Η περιοχή είναι αγαπητή ανάμεσα στις διασημότητες που δεν θέλουν τη φασαρία του Λονδίνου.

Μεταξύ των σταρ με σπίτια στο Cotswolds είναι ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ, η Κέιτ Μος, ο Πάτρικ Στιούαρτ, η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, η Στέλλα ΜακΚάρτνεϊ, ο Τζέρεμι Κλάρκσον και άλλοι.

Οι λόφοι του Cotswolds εκτείνονται στις κομητείες του Γκλόστερσαϊρ και Όξφορντσαϊρ, Γουίλτσαϊρ, Σόμερσετ, Γουόστερσαϊρ και Γουόργουικσαϊρ.

REUTERS/Hannah McKay

REUTERS/Toby Melville

REUTERS / Toby Melville

Η είδηση της επιστροφής έγινε γνωστή μέσα από βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Το BBC μετέδωσε ότι ο Χάρι και η Μέγκαν θα ταξίδευαν από την Καλιφόρνια με ιδιωτικό αεροσκάφος, ενώ λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε η προσγείωση στο Μπέρμιγχαμ.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 16 Αυγούστου, ο Χάρι είχε ενημερώσει προσωπικά τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, για την επικείμενη επιστροφή.