Κόσμος

Η Ζαχάροβα προειδοποιεί Γαλλία και Βρετανία για τη βοήθεια στην Ουκρανία: «Παίζουν με τη φωτιά, θα υπάρξουν συνέπειες»

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών προειδοποίησε το Λονδίνο ότι η Μόσχα μπορεί να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός της Ουκρανίας
Μαρία Ζαχάροβα
Μαρία Ζαχάροβα / REUTERS / Ramil Sitdikov / Pool
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Η Γαλλία και η Βρετανία «παίζουν με τη φωτιά» προμηθεύοντας την Ουκρανία με ευαίσθητη πυραυλική τεχνολογία, δήλωσε σήμερα (27.07.2026) η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, προειδοποιώντας πως η κίνηση αυτή θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για το Παρίσι και το Λονδίνο.

Οι ηγέτες της Βρετανίας και της Γαλλίας δεσμεύτηκαν τη Δευτέρα (24.08.2026) να παράσχουν στην Ουκρανία μεγαλύτερη στρατιωτική στήριξη, περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε διαβαθμισμένη τεχνολογία και σε ταχύτερες παραδώσεις αντιαεροπορικών πυραύλων, σε συνάντηση των συμμάχων με αφορμή τους εορτασμούς για την επέτειο της ανεξαρτησίας του Κιέβου.

Η Ζαχάροβα προειδοποίησε το Λονδίνο ότι η Μόσχα μπορεί να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός της Ουκρανίας ως απάντηση στα ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία με βρετανικούς πυραύλους.

Κάλεσε επιπλέον τη Βρετανία να σταματήσει την εχθρική της στάση, όπως την χαρακτήρισε, στο θέμα της Ουκρανίας, κάτι το οποίο όπως σημείωσε θα μπορούσε να οδηγήσει τη σύγκρουση σε ένα εντελώς νέο επίπεδο.

Την Δευτέρα η Βρετανία ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει στο Κίεβο την πρόσβαση σε διαβαθμισμένη τεχνολογία για να ξεκινήσει τη δική της παραγωγή πυραύλων κρουζ Storm Shadow μεγάλου βεληνεκούς, ικανών να πραγματοποιήσουν πλήγματα βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Η Γαλλία έχει ήδη συμφωνήσει να διαθέσει στο Κίεβο τεχνογνωσία για τον κοινής γαλλοβρετανικής σχεδίασης πύραυλο.

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