Ευθύμιος Λέκκας για Νεπάλ: «Μεγάλο ερώτημα αν προκλήθηκε σεισμός από την αποκόλληση του πάγου»

Τις πρόσφατες φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ με 359 νεκρούς και χιλιάδες ανθρώπους να αγνοούνται αναλύει ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, την Πέμπτη (27.08.2026).

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, αναφερόμενος στις βιβλικές πλημμύρες που σάρωσαν το Νεπάλ, εστιάζει στις πιθανές αιτίες τους.

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Μιλώντας την Πέμπτη στο MEGA και το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο, ο κ. Λέκκας έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στο ερώτημα αν οι πλημμύρες προκλήθηκαν από την αποκόλληση παγωμένων μαζών, γεγονός που έχει σοβαρές γεωλογικές και περιβαλλοντικές συνέπειες.

Για τα αίτια της τραγωδίας, είπε ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα, αν πρώτα έσπασε ο παγετώνας και μετά προκάλεσε σεισμό ή αν συνέβη το ανάποδο.

«Είναι μεγάλο ερώτημα… Δεν έχουμε πυκνό δίκτυο σεισμογράφων στην περιοχή. Έχω επισκεφθεί την περιοχή στο παρελθόν, το 2015 με τον μεγάλο σεισμό που έγινε. Δεν υπάρχει πυκνό δίκτυο, είναι τεράστιες διαστάσεις και άλλη κλίμακα η περιοχή, σε βουνά που εναλλάσσονται το ένα με το άλλο, σε χαράδρες, δεν μπορεί να στηθεί κάποιο σεισμολογικό δίκτυο. Δεν έχουμε εικόνα αν ο παγετώνας προκάλεσε τον σεισμό ή ο σεισμός τον παγετώνα».

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«Είναι ίσως 3.500 μέτρα που κύλησε το νερό, από μετρήσεις που κάναμε χθες το βράδυ. Δηλαδή έχουμε την απόσπαση εκατομμυρίων τόνων από τον παγετώνα. Στη συνέχεια αυτός κατέρρευσε τουλάχιστον 2.500 μέτρα», είπε χαρακτηριστικά.

«Παρέσυρε εδαφικά και πετρώματα μαζί, δεν είναι μόνο το χιόνι, αλλά είναι τεράστιοι όγκοι από πετρώματα. Πήγαν στο υδρογραφικό δίκτυο που ήταν γεμάτο νερό, τα ποτάμια δηλαδή και λόγω των μεγάλων κλίσεων που έχουν τα ρέματα εκεί -είναι 45%- αποκτούν μια μεγάλη δυναμική, παρασύρουν, συγκεντρώνονται στην κεντρική κοίτη και εκεί αποκτά μεγάλη δυναμική. Σε πέντε χιλιόμετρα συναντά το μεγάλο υδροηλεκτρικό φράγμα και γίνεται ένας ”αρμαγεδώνας”, δεν ήταν δυνατό να συγκρατήσει τον μεγάλο όγκο του νερού», πρόσθεσε στη συνέχεια ο κ. Λέκκας.

Η κατάσταση στο Νεπάλ είναι κρίσιμη, με πολλές περιοχές να πλήττονται από καταστροφές και ανθρωπιστική κρίση.

Σε ό,τι αφορά το φαινόμενο αυτό καθαυτό, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα και παρακολούθηση.

Ο λόγος είναι να κατανοηθούν καλύτερα οι παράγοντες που οδηγούν σε τέτοιες φυσικές καταστροφές και να ληφθούν μέτρα πρόληψης στο μέλλον.

Το τουριστικό συμβούλιο του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι 644 τουρίστες εξακολουθούν να μην έχουν δώσει σημεία ζωής, μεταξύ των οποίων και 33 Βρετανοί υπήκοοι.

Η αστυνομία του Νεπάλ ανέφερε στην τελευταία ενημέρωσή της ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών ανέρχεται πλέον σε 359, από 332 που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως.

Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι αγνοούνται, ενώ εκατοντάδες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.