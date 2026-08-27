Κόσμος

Γερμανία: Δύο οι νεκροί εργαζόμενοι από ελονοσία στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης

Οι γερμανικές υγειονομικές αρχές συνδέουν τα περιστατικά με μολυσμένα κουνούπια τα οποία πιθανότατα μεταφέρθηκαν στη χώρα με αεροπλάνο
Αεροδρόμιο Φρανκφούρτης
Αεροδρόμιο Φρανκφούρτης / Photo by: Andreas Arnold / picture-alliance / dpa / AP Images
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Δύο είναι οι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης έχασαν τη ζωή τους από ελονοσία, σε ένα εξαιρετικά σπάνιο περιστατικό το οποίο οι γερμανικές υγειονομικές αρχές συνδέουν με μολυσμένα κουνούπια τα οποία πιθανότατα μεταφέρθηκαν στη χώρα με αεροπλάνο.

Συνολικά έξι εργαζόμενοι στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Γερμανίας, αυτό της Φρανκφούρτης, έχουν προσβληθεί από ελονοσία, με τις πρώτες λοιμώξεις να εντοπίζονται τον Ιούλιο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει κινητοποίηση στο αεροδρόμιο, όπου έχουν τοποθετηθεί ειδικές παγίδες για κουνούπια. Οσα έντομα συλλαμβάνονται πρόκειται να εξεταστούν σε εργαστήριο, προκειμένου να εξακριβωθούν τόσο το είδος όσο και η προέλευσή τους. Την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει η Υγειονομική Υπηρεσία της Φρανκφούρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, οι έξι ασθενείς είναι άνδρες που εργάζονταν σε διαφορετικές ειδικότητες και σε διαφορετικά σημεία του αεροδρομίου. Οι επιστήμονες αναλύουν τώρα δείγματα αίματος, επιχειρώντας να διαπιστώσουν εάν οι εργαζόμενοι μολύνθηκαν από ένα και μόνο κουνούπι ή εάν στο αεροδρόμιο έφτασαν περισσότερα μολυσμένα έντομα.

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που θα μπορούσαν να δώσουν απάντηση για την προέλευση των λοιμώξεων δεν αναμένονται πριν περάσουν αρκετές εβδομάδες.

Οι Αρχές επιχειρούν παράλληλα να καθησυχάσουν τους κατοίκους της Φρανκφούρτης.

«Για τον πληθυσμό της Φρανκφούρτης ο κίνδυνος θεωρείται πάρα πολύ χαμηλός. Η νόσος δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά πάντα μέσω κουνουπιών», ανέφερε η Υγειονομική Υπηρεσία σε επιστολή της προς τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

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