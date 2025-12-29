Γερμανία: Εναπόκειται στη Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

Επιφυλακτική σχετικά με το αποτέλεσμα των χθεσινών (28.12.2025) συνομιλιών στο Μαρ – α – Λάγκο εμφανίστηκε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας, επισημαίνοντας τη «διαφορά» μεταξύ όσων φέρεται να δηλώνει ο Βλαντιμίρ Πούτιν και των ρωσικών επιθέσεων εναντίον της Ουκρανίας τα Χριστούγεννα.

«Η διπλωματική μάχη συνεχίζεται (…) Χαιρετίζουμε την αφοσίωση του προέδρου Τραμπ στην προσπάθεια επίτευξης μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία, με σεβασμό στην ουκρανική κυριαρχία και στην ευρωπαϊκή ασφάλεια», δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Σεμπάστιαν Χίλε, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι «είναι σαφές ότι εναπόκειται στη Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμο». «Υπάρχει μια κάποια διαφορά μεταξύ αυτών που φέρεται να λέει ο Ρώσος δυνάστης και των επιθέσεων που εξαπολύθηκαν εναντίον της Ουκρανίας τα Χριστούγεννα», δήλωσε ο κ. Χίλε, αναφορικά με τον Πούτιν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης ανέδειξε τη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. «Πριν από μια πιθανή ανάπτυξη μιας πολυεθνικής δύναμης στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία, πρέπει να πληρούνται βασικά κριτήρια: Είναι απαραίτητη μια ειρηνευτική συμφωνία και είναι σαφές ότι η Ουκρανία χρειάζεται ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους, τόσο νομικές όσο και υλικές». Η γερμανική κυβέρνηση, ανέφερε, αναγνωρίζει επίσης τις πρόσφατες προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία και τώρα εναπόκειται στη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο και να επιτύχει μια δίκαιη ειρήνη.

Περισσότερη διεθνή πίεση στον Πούτιν ζήτησαν οι Πράσινοι: «Είναι ο επιτιθέμενος. Διεξάγει αυτόν τον πόλεμο και προκαλεί ανυπολόγιστες οδύνες στον λαό της Ουκρανίας», δήλωσε η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Μπρίτα Χάσελμαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων AFP, για να προσθέσει:

«Η Ουκρανία είναι αυτή που θέλει τον τερματισμό του πολέμου. Είναι αυτή που είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις, αυτή που είναι έτοιμη να αναλάβει την ευθύνη. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι το κατέστησε σαφές για άλλη μια φορά κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνάντησής του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο.

Η Ουκρανία επίσης, ως κράτος που δέχτηκε επίθεση, έχει επίσης κάνει επώδυνες για τον εαυτό της προτάσεις, αλλά ο Πούτιν συνεχίζει να βομβαρδίζει με αμείωτη αγριότητα. Δεν είναι έτοιμος για κατάπαυση του πυρός – πόσο μάλλον για σοβαρές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Μόνο εκείνος ωστόσο μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο που ξεκίνησε η Ρωσία».