Τα «μυστικά» της συνέντευξης Τύπου Τραμπ – Ζελένσκι: Οι εκφράσεις του ουκρανού προέδρου αποκάλυψαν πολλά

Οι αντιδράσεις του Βολόντιμιρ Ζελένσκι στα όσα έλεγε ο Ντοναλντ Τραμπ, σχολιάστηκαν από το skynews.com, καθώς μαρτυρούσαν πολλά για τη συνάντηση των δύο ηγετών, Ουκρανίας και ΗΠΑ, σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου από τη Ρωσία.

Το γεγονός ότι δεν υπήρξε πισωγύρισμα στις συνομιλίες για την ειρήνη μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία. Με δεδομένη τη δύσκολη και συχνά τεταμένη σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είναι κάτι πολύ σημαντικό στην πορεία των διαπραγματεύσεων για την ειρήνη στην Ουκρανία και τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Η συνάντηση των δύο ανδρών στο Mar-a-Lago δεν οδήγησε σε ουσιαστική πρόοδο, ωστόσο δεν κατέληξε και σε ρήξη, όπως είχε συμβεί στο επεισοδιακό τετ-α-τετ στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο και έκτοτε, φαίνεται πως οι δύο πλευρές τα πηγαίνουν καλύτερα, έστω στις κάμερες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την υποδοχή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Mar-a-Lago έπλεξε το εγκώμιο του ουκρανού προέδρου.

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι άρχισε και ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του ευχαριστώντας τον Ντόναλντ Τραμπ, μια κίνηση με ιδιαίτερη βαρύτητα αν ληφθεί υπόψη ότι τον Φεβρουάριο είχε δεχθεί δημόσια επίπληξη από τον Αμερικανό πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς για έλλειψη ευγνωμοσύνης.

Η επιλογή του Μαρ-α-Λάγκο μόνο τυχαία δεν ήταν, καθώς ο Τραμπ συνηθίζει να αξιοποιεί το θέρετρο για πιο προσωπικές επαφές με ξένους ηγέτες, όπως ο Σι Τζινπίνγκ και ο εκλιπών Σίνζο Άμπε, προσφέροντας ένα σαφώς πιο χαλαρό περιβάλλον από τον Λευκό Οίκο. Ο ίδιος μάλιστα αποκάλυψε χαριτολογώντας ότι ο Ζελένσκι, εντυπωσιασμένος από τον χώρο, σχολίασε πως είναι «πανέμορφος», προσθέτοντας πως ίσως να μην ήθελε πλέον να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, με τον ουκρανό πρόεδρο να σπεύδει να διαψεύσει, λέγοντας, είμαι έτοιμος να πάω στον «Λευκό Οίκο».

TRUMP: President Zelenskyy walked in, he said ‘This place is gorgeous!’ I don’t think he wants to go to the White House anymore. That’s the problem.



ZELENSKYY: I’m ready to go to the White House pic.twitter.com/oIoBGjYcGm — Aaron Rupar (@atrupar) December 28, 2025

Οι εκφράσεις του Ζελένκσι

Σε ορισμένες στιγμές, ο Ζελένσκι έδειχνε εμφανώς εκνευρισμένος, ιδιαίτερα όταν ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετώπισε με ελαφρότητα μια εξαιρετικά σοβαρή διαπραγμάτευση, σχολιάζοντας το φαγητό στο Mar-a-Lago και τη σωματική διάπλαση των Ουκρανών στρατηγών, κάτι που σχολιάστηκε από το skynews, ως «συμπεριφορά που θύμιζε περισσότερο προαύλιο σχολείου».

Υπήρξε, πάντως, και μια χαρακτηριστική στιγμή όπου το «poker face» του Ουκρανού προέδρου έσπασε. Σήκωσε τους ώμους και γέλασε όταν ο Τραμπ δήλωσε ότι «η Ρωσία θέλει να πετύχει η Ουκρανία». Μια δήλωση που προκάλεσε αίσθηση, αν όχι ένα χαμόγελο αμηχανίας, καθώς έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις πράξεις και τα λόγια του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Όπως έχει σχολιαστεί πολλές φορές, είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς εάν ο Ντόναλντ Τραμπ αγνοεί τις λεπτομέρειες, είναι πιο απόμακρος ή αν είναι η μαριονέτα του Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ζελένσκι ενδεχομένως να έχει σχηματίσει άποψη, ωστόσο κατάφερε, έστω και οριακά, να διατηρήσει την ψυχραιμία και την αξιοπρέπειά του.

Οι δεσμεύσεις, οι εγγυήσεις ασφαλείας και τα αγκάθια

Πέρα από τις εικόνες και τις εκφράσεις, υπήρξαν και ορισμένες ουσιαστικές στιγμές, κυρίως επειδή θα λειτουργήσουν ως σημεία αναφοράς σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ αλλάξει εκ νέου στάση, κάτι που έχει πράξει επανειλημμένα στο παρελθόν.

Σε ό,τι αφορά τις αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας, ο Ζελένσκι φάνηκε να αισθάνεται σχετική διαβεβαίωση ότι οι ΗΠΑ υπό τον Τραμπ θα προσφέρουν κάποιο είδος στρατιωτικής κάλυψης απέναντι σε μελλοντική ρωσική επιθετικότητα. Ωστόσο, κανένας από τους δύο ηγέτες δεν εξήγησε τι ακριβώς θα περιλάμβανε αυτή η δέσμευση.

Ουκρανικές πηγές αναφέρουν ότι η παροχή ουσιαστικών εγγυήσεων ασφαλείας αποτελεί βασικό όρο για το Κίεβο, επισημαίνοντας ότι ο Τραμπ στο παρελθόν είχε δώσει αντίστοιχες υποσχέσεις, τις οποίες στη συνέχεια ανακάλεσε.

Οι ίδιες πηγές χαρακτηρίζουν θετική εξέλιξη τη φαινομενική πρόθεση του Τραμπ να επισκεφθεί την Ουκρανία και να απευθυνθεί στο κοινοβούλιο, κάτι που ανέφερε για πρώτη φορά δημόσια.

Το αν θα τηρήσει αυτή τη δέσμευση ή αν θα αλλάξει εκ νέου στάση, όπως και στο ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας, μένει να φανεί.

«Υπάρχουν ένα ή δύο πολύ ακανθώδη ζητήματα, πολύ δύσκολα ζητήματα, αλλά νομίζω ότι τα πάμε πολύ καλά», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντηση. «Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο σήμερα, αλλά στην πραγματικότητα την έχουμε καταφέρει τον τελευταίο μήνα. Δεν πρόκειται για μια συμφωνία μιας ημέρας, είναι πολύ περίπλοκο θέμα», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η πιο ξεκάθαρη στιγμή της κατά τα άλλα ασαφούς και συχνά αποσπασματικής συνέντευξης Τύπου ήρθε από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όταν επέλεξε να αποτυπώσει την πρόοδο των συνομιλιών με συγκεκριμένα ποσοστά. Όπως ανέφερε, το ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων έχει συμφωνηθεί σε ποσοστό 90%, οι εγγυήσεις ασφαλείας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ουκρανίας έχουν κλειδώσει πλήρως, ενώ οι εγγυήσεις ασφαλείας σε τριμερές επίπεδο ΗΠΑ, Ευρώπης και Ουκρανίας βρίσκονται πολύ κοντά στην τελική συμφωνία.