Γερμανία: ΗΠΑ και Ιράν ετοιμάζονται για διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν – Έχουν γίνει ήδη έμμεσες συνομιλίες

Επιβεβαιώνει η Γερμανία πως ΗΠΑ και Ιράν έχουν προχωρήσει ήδη σε διαπραγματεύσεις, -έστω και έμμεσες-, τονίζοντας πως αντιπρόσωποι των 2 χωρών θα βρεθούν σύντομα στο Πακιστάν ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία για τον πόλεμο που μαίνεται μέχρι σήμερα (27.03.2026) για 27η ημέρα.

«Με βάση τις πληροφορίες μου, υπήρξαν έμμεσες επαφές και έχουν γίνει προετοιμασίες για άμεσες επαφές. Αυτό θα γίνει πολύ σύντομα στο Πακιστάν, προφανώς», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Deutschlandfunk ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ μιλώντας για το «θρίλερ» των διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.

Χθες, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισχάκ Νταρ δήλωσε ότι έμμεσες διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και το Ισλαμαμπάντ παίζει μεσολαβητικό ρόλο.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Οι δηλώσεις του Πακιστανού ΥΠΕΞ, ήταν η πρώτη επίσημη επιβεβαίωση από το Ισλαμαμπάντ ότι το Πακιστάν παίζει μεσολαβητικό ρόλο. Το Ισλαμαμπάντ έχει παρουσιαστεί ως πιθανός μεσολαβητής, δεδομένων των μακροχρόνιων δεσμών του με το γειτονικό Ιράν και τις ΗΠΑ, καθώς και του δικτύου επαφών του στην περιοχή.

Ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ και ο Νταρ βρίσκονται σε τακτική επαφή με ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους του Ιράν, καθώς και με τους συμμάχους τους στον Κόλπο, ειδικά με τη Σαουδική Αραβία.

Ο ισχυρός αρχηγός του πακιστανικού στρατού, ο στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, συμμετέχει επίσης σε αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες και μίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη Κυριακή, δήλωσαν αξιωματούχοι.