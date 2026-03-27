Κόσμος

Γερμανία: ΗΠΑ και Ιράν ετοιμάζονται για διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν – Έχουν γίνει ήδη έμμεσες συνομιλίες

O υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν διαβεβαίωσε πως το Ισλαμαμπάντ παίζει μεσολαβητικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
Γιόχαν Βάντεφουλ
O υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ / REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Επιβεβαιώνει η Γερμανία πως ΗΠΑ και Ιράν έχουν προχωρήσει ήδη σε διαπραγματεύσεις, -έστω και έμμεσες-, τονίζοντας πως αντιπρόσωποι των 2 χωρών θα βρεθούν σύντομα στο Πακιστάν ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία για τον πόλεμο που μαίνεται μέχρι σήμερα (27.03.2026) για 27η ημέρα.

«Με βάση τις πληροφορίες μου, υπήρξαν έμμεσες επαφές και έχουν γίνει προετοιμασίες για άμεσες επαφές. Αυτό θα γίνει πολύ σύντομα στο Πακιστάν, προφανώς», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Deutschlandfunk ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ μιλώντας για το «θρίλερ» των διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.

Χθες, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισχάκ Νταρ δήλωσε ότι έμμεσες διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και το Ισλαμαμπάντ παίζει μεσολαβητικό ρόλο.

Οι δηλώσεις του Πακιστανού ΥΠΕΞ, ήταν η πρώτη επίσημη επιβεβαίωση από το Ισλαμαμπάντ ότι το Πακιστάν παίζει μεσολαβητικό ρόλο. Το Ισλαμαμπάντ έχει παρουσιαστεί ως πιθανός μεσολαβητής, δεδομένων των μακροχρόνιων δεσμών του με το γειτονικό Ιράν και τις ΗΠΑ, καθώς και του δικτύου επαφών του στην περιοχή.

Ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ και ο Νταρ βρίσκονται σε τακτική επαφή με ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους του Ιράν, καθώς και με τους συμμάχους τους στον Κόλπο, ειδικά με τη Σαουδική Αραβία.

Ο ισχυρός αρχηγός του πακιστανικού στρατού, ο στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, συμμετέχει επίσης σε αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες και μίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη Κυριακή, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Axios: Τα 6 νησιά του Ιράν που θα μπορούσαν να είναι κρίσιμα για το «τελικό χτύπημα» του Τραμπ
Οι επιλογές στο τραπέζι περιλαμβάνουν την εισβολή στο νησί Χαργκ, τον κύριο κόμβο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, αλλά υπάρχουν διάφορα σχέδια που εξετάζονται και περιλαμβάνουν διαφορετικά νησιά στον Κόλπο
WSJ: Οι ΗΠΑ εξετάζουν την αποστολή επιπλέον 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή
Ο Τραμπ φαίνεται ότι εξετάζει χερσαία επίθεση παρά την 10ήμερη παύση στις επιθέσεις στις ενεργειακές εγκατάστασεις του Ιράν - Χιλιάδες πεζοναύτες και αλεξιπτωτιστές έχουν πάρει ήδη εντολή να αναπτυχθούν στη Μέση Ανατολή
Ο Τραμπ επιβεβαιώνει ότι η CIA του είπε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι ομοφυλόφιλος
Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να διασκέδασε με την εκτίμηση της CIA ότι ο νεότερος Χαμενεΐ διατηρούσε μακροχρόνια σεξουαλική σχέση με τον άνδρα δάσκαλό του από την παιδική του ηλικία
