Γερμανία: Νίκη για το CDU για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια «βλέπουν» τα exit polls

Για πρώτη φορά έπειτα από 35 χρόνια τα πρώτα exit polls για τις κρατιδιακές εκλογές στην Ρηνανία- Παλατινάτο στην Γερμανία, δίνουν νίκη στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU).

Ιστορικά χαμηλό ποσοστό καταγράφει το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), ενώ η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) υπερδιπλασιάζει τα ποσοστά της, εδραιώνοντας την παρουσία της και στα δυτικά κρατικά.

Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση της Γερμανίας (Christlich Demokratische Union Deutschlands, CDU) είναι ένα χριστιανοδημοκρατικό και συντηρητικό πολιτικό κόμμα στη Γερμανία. Θεωρείται ότι βρίσκεται στην κεντροδεξιά του Γερμανικού πολιτικού φάσματος.

Μαζί με το Βαυαρικό αδελφό κόμμα της, τη Χριστιανοκοινωνική Ένωση της Γερμανίας, η CDU δημιουργεί την ομάδα CDU/CSU, επίσης γνωστή ως η Ένωση, στο Μπούντεσταγκ. Η CDU είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP), και συμμετέχει στην ομάδα του κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διεθνώς, η CDU είναι μέλος της Διεθνούς Κεντρώων Δημοκρατών και της Διεθνούς Δημοκρατικής Ένωσης.

Η CDU είναι το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα στη Γερμανία, ακολουθούμενη από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας.

Σύμφωνα με την πρώτη πρόγνωση αποτελέσματος για λογαριασμό του ARD, το CDU συγκεντρώνει 30,5% (+2,8 από τις εκλογές του 2021), αφήνοντας δεύτερο το SPD με 27% (-8,7).

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η AfD με 20% (+11,7 ) και ακολουθούν οι Πράσινοι με 7,5% (-1,8). Ή Αριστερά με 4,5% και οι Ελεύθεροι Ψηφοφόροι με 4% φαίνεται ότι μένουν εκτός του τοπικού κοινοβουλίου.