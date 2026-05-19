Η Σουηδία αγοράζει τέσσερις νέες φρεγάτες Belharra

Μετά τη Γαλλία, την Ελλάδα και η Σουηδία αποφάσισε να αποκτήσει φρεγάτες FDI, γνωστές και ως Belharra, αφού επέλεξε την πρόταση της γαλλικής Naval Group για το εξοπλιστικό πρόγραμμα μονάδων επιφανείας της.

Η Ελλάδα έχει ήδη στα χέρια την Belharra «Κίμων» και αναμένει να ενταχθεί στον ελληνικό στόλο η «Νέαρχος», η «Φορμίων» και σταδιακά τα επόμενα χρόνια η 4η φρεγάτα «Θεμιστοκλής». Η Σουηδία ως μέλος του ΝΑΤΟ το να έχει στη διάθεσή της αυτά τα πλοία, γεγονός που σημαίνει μείωση του κόστους για την υποστήριξη και αναβάθμισης του συνόλου των FDI, δυνατότητες για συνεκπαιδεύσεις και νέες ευκαιρίες για συνέργειες στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, κάτι που τόνισε και ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν σε σχετική ανάρτησή του στο Χ.

Ο υπουργός Άμυνας τη Σουηδίας, Pål Jonson, δήλωσε σε σχετική συνέντευξη Τύπου ότι οι λόγοι για την οποία η χώρα του επέλεξε τις γαλλικές φρεγάτες FDI είναι η δυνατότητα ταχείας παράδοσης, η τεχνική ωριμότητα του σχεδίου των πολεμικών πλοίων, η κατανομή του κόστους με την Γαλλία και την Ελλάδα, αλλά και το γεγονός ότι οι Belharra ενσωματώνουν συστήματα αεράμυνας που έχουν αποδείξει την αξία τους στο πεδίο επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος, οι σουηδικές FDI θα είναι εξοπλισμένες με αντιαεροπορικούς πυραύλους τύπου Aster 30 για την αναχαίτιση έως και βαλλιστικών πυραύλων, αλλά και με συστήματα αεράμυνας μεσαίας εμβέλειας τύπου CAMM/ CAMM-ER, για την προστασία από πυραύλους cruise και εχθρικά μαχητικά αεροσκάφη.

Breaking: Sweden chooses four frigates FDI from Naval Group in France. Spanish Navantia and British-Swedish Babcock-Saab lost competition. — Mikael Holmström (@MikaelHolmstr) May 19, 2026

Επίσης, θα διαθέτουν σουηδικά οπλικά συστήματα και εξοπλισμούς, όπως τους αντιπλοϊκούς πυραύλους τύπου RBS15 της Saab, τις τορπίλες τύπου SLWT, ραντάρ τύπου G1X και τηλεχειριζόμενα πυροβόλα τύπου Trackfire, καθώς επίσης δύο ναυτικών πυροβόλων γενικής χρήσης 40 και 57 χιλιοστών τύπου Bofors της BAE Systems.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Naval Group έχει προσφέρει ένα χρονοδιάγραμμα παράδοσης, στο οποίο η πρώτη πλήρως εξοπλισμένη φρεγάτα θα μπορούσε να παραδοθεί στη Σουηδία το 2030.

Πηγή: OnAlert.gr