NYT: Το Πεντάγωνο σταμάτησε τον Τραμπ για το χτύπημα στο Ιράν – Η Τεχεράνη εκμεταλλεύτηκε την εκεχειρία και ξέθαψε πυραύλους

Κάτι πιο «σκοτεινό» φαίνεται πως κρύβεται πίσω από την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να «παγώσει» το επικείμενο χτύπημα που είχε προγραμματίσει για το Ιράν. Αν και βιάστηκε να αναρτήσει πως οι ηγέτες των χωρών του Κόλπου τον έπεισαν να μην επιτεθεί και να κάνει υπομονή, σημερινό (19.05.2026) δημοσίευμα των NYT αναφέρει το Πεντάγωνο αποφάσισε να αλλάξει τα σχέδιά του, μιας και αυτά είχαν γίνει αντιληπτά από το Ιράν.

Το δημοσίευμα των New York Times αναφέρει πως οι επιτελείς του Πενταγώνου εκτιμούν ότι το Ιράν έγινε πιο αποτελεσματικό στην στην παρακολούθηση των αεροπορικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ, βελτιώνοντας την αεράμυνά του. Οι Ιρανοί στρατιωτικοί διοικητές μελέτησαν τα μοτίβα πτήσεων των αμερικανικών μαχητικών και βομβαρδιστικών, πιθανότατα σε στενή συνεργασία με Ρωσία και Κίνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρόσφατη κατάρριψη ενός F-15 αποκάλυψαν ότι οι αμερικανικές τακτικές πτήσεων είχαν γίνει «υπερβολικά προβλέψιμες».

Το Ιράν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φαίνεται πως εκμεταλλεύτηκε την εκεχειρία για να απομακρύνει με επιτυχία τους βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν θαφτεί στο έδαφος κατά την πρώτη φάση της αμερικανικής και ισραηλινής επίθεσης.

BREAKING: The Pentagon reveals Trump paused the strikes on Iran not for negotiations as he claimed, but because Iran is becoming rapidly more effective at tracking US air operations, improving its air defenses and becoming too strong at detecting signs of a surprise attack, per… — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) May 19, 2026

Το Ιράν είχε αποθήκες πυραύλων και εκτοξευτήρες μέσα σε υπόγειες σπηλιές ή θέσεις που είχαν λαξευτεί σε γρανιτένιους βράχους, που – κατά αμερικανούς αξιωματούχους – ήταν πολύ δύσκολο να χτυπηθούν. Ακόμη κι αν οι ΗΠΑ έπληξαν τα σημεία απ’ όπου εκτοξεύονταν οι πύραυλοι, οι εκτοξευτήρες ή και οι πύραυλοι θάφτηκαν μεν, παρέμειναν όμως στην πλειοψηφία τους άθικτοι και λειτουργικοί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ταυτόχρονα το Ιράν μετέφερε έναν μεγάλο αριθμό νέων κινητών εκτοξευτήρων σε ολόκληρη τη χώρα και προσαρμόζει τις τακτικές του για οποιαδήποτε επανέναρξη επιθέσεων, σύμφωνα με αξιωματικό των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ρωτηθεί σχετικά με το ρεπορτάζ αμερικανικών μέσων ενημέρωσης περί της δυνατότητας των Ιρανών να ανακτήσουν τα οπλικά τους συστήματα, το είχε αποδώσει σε fake news.